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    Думки вголос

    Листи з Луганська. Індустрія розваг по-новому: ресторани тепер – місця для поминальних обідів

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

    •  glavcom.ua
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    <p>Як багато ми мали раніше, беручи до уваги це особливою цінністю в нашому житті</p> - Листи з Луганська. Індустрія розваг по-новому: ресторани тепер – місця для поминальних обідів

    Як багато ми мали раніше, беручи до уваги це особливою цінністю в нашому житті

    Відвідування кінотеатру стали тепер показником благополуччя

    Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

    Мовою оригіналу

    События последних шести лет обнажили одну из тех проблем, о которых обычно говорят, что они стоят последними в конце всего списка. Это проблема досуга и оздоровления. На эту сферу жизни и до событий 2014 года было достаточно нареканий – досуговая инфраструктура развивалась плохо и большей частью за счет частных капиталов. То есть если что-то появлялось, то на средства частного лица и в свете его интересов – например, гольф-клуб под Луганском. Будто бы место досуга, но для очень специфической категории весьма небедных людей. Так же обстояло дело и с кинотеатрами, ресторанами и частными пляжами. Но при этом все как-то было, работало и давало возможность отдыхать всем. Оглядываясь назад, многие говорят о том, что в сравнении с нынешней жизнью, та довоенная жизнь была прекрасной, чего мы просто не замечали. С новыми границами и военными реалиями оказалось, что в «столице» «республики» остались рабочими всего два кинотеатра – «Русь» (до событий 2014 года кинотеатр «Украина») и «Мир». И если «Русь» вполне успешно держит марку былой элитности, то «Мир» даже не пытается скрыть, что просто выживает все последние шесть лет – тусклый свет в холле, экономия на персонале, довоенные афиши. Такая же ситуация очень со многими заведениями питания. Только благодаря гибкости руководства им удается существовать все это время. Очень часто заведения с маркой именно ресторанов легко переквалифицировались в места для поминальных обедов, корпоративов разных уровней, еды на заказ. Кто смог так вот быстро принять новые реалии жизни, выжил, кто пытался соответствовать довоенному названию и репутации дорогого заведения не для всех, через время закрывался. Собственно, все, что происходит последние шесть лет в «республике», можно назвать огромным шагом назад, а не вперед в сфере досуга и индустрии питания. А человек, имея деньги и желание выбирает не то место, где ему хорошо и вкусно провести время, а банально радуется еде и фотографируется с ней так, будто накрытый стол ему в диковинку.

    Походы в кинотеатр для представителей среднего класса стали показателем благополучия. Билеты в «Русь» от 200 рублей, что для семьи выйдет весьма в существенную сумму за вечер культурного отдыха, если добавить к покупке билетов какой-то символический перекус в кафе кинотеатра.

    Из мест отдыха в летнее время на территории «республики» остались конезавод в Хрящеватом, страусиная ферма, винодельня Савиных, замок Мцеховского и гончарная мастерская в селе Пархоменко. Чтобы перечислить все варианты корпоративных выездов в теплое время года хватит пальцев одной руки. При чем конезавод после прямых попаданий в период боевых действий так и не восстановил былых мощностей и количества поголовья, страусиная ферма представляет из себя частный птичник, куда предприимчивый хозяин стал пускать за деньги посетителей, а усадьба Мцеховского это разрушенный дом, который находится на стадии затяжного ремонта, но стоит на балансе у «государства». Но за неимением ничего другого и эти места пользуются огромной популярностью. При чем выезды в эти места не носят характер какие-то частных инициатив, когда компания в качестве поощрения решила вывезти свой коллектив в культурное место. Это вполне официальные места культурного отдыха, куда возят через турагентства большими автобусами и куда просто так навскидку не попасть, потому что очередь посещений расписана на несколько месяцев вперед. Также обстоят дела и с пляжами и водоемами – те, что близко от «столицы» находятся в плачевном состоянии, те, что чуть дальше, не оборудованы и требуют специальных ресурсов, чтобы туда добраться. Это примерно как если бы вы в какой-то момент оказались заперты в районе своего города, где вам нужно одновременно найти работу, хорошо и культурно провести время, выехать отдохнуть на природу и оздоровиться. Задачи почти несовместимые, да? И тем не менее. В какой-то момент стало ясно, что из санаториев из здравниц на территории «республики» осталось всего два таких места – шахтерский санаторий под Ровеньками «Шахтерские зори» и шахтерский санаторий «Парус» в Валуйском. И профилактории предприятий, которые раньше считались исключительно профильными заведениями. И ценность этих мест возросла почти до небес. Весной 2020 года все «республиканские» санатории поменяли собственника и перестали реализовывать путевки – вначале из-за коронавирусной инфекции, после из-за некой туманности их юридической принадлежности. За последние шесть лет ценность оздоровления в «Шахтёрских зорях» в глазах потенциальных отдыхающих выросла в десятки раз. Туда стало просто не попасть – редкие и дорогостоящие процедуры, близость от дома, природа. До 2014 года этот санаторий считался исключительно шахтерским и мало привлекательным. Последние шесть лет открыли его совсем с другой стороны: чтобы оздоровиться не нужно никуда выезжать, не нужно пересекать границу, что для многих в период восстановления после болезни дополнительный стресс.

    Собственно, для людей с деньгами и крепкой нервной системой есть много других вариантов, не связанных географически с «республикой»: многие выезжают в Россию, а многие, как и прежде, ездят пить воду в Трускавец. Но для таких марш-бросков нужно здоровье, силы и средства, а таким набором отдыхающего могут похвалиться единицы.

    Из местных открытий последних шести лет появился новый и очень модный вариант отдыха в пределах своего дома или гаража. Это когда семья жарит шашлык прямо под окнами своей квартиры или под своим гаражом – близко, безопасно, весело и всем соседям на зависть. Появилась тенденция осваивать любые более-менее симпатичные для пикников места – на детских площадках, на стадионах, на горках зимой. Раньше старались выехать подальше и найти места живописнее. Сейчас проводят время как можно ближе к дому, что безопасно и удобно. С осторожностью относятся к любым удаленным местам – там может быть заминировано. Это все о том же, как если бы вы решили жить, работать, отдыхать и оздаравливаться в пределах одного района своего города.

    Появилась тенденция огораживать места отдыха у своих домов, чтобы не пускать туда посторонних или вывешивать таблички о том, что отдых посторонним там воспрещен.

    И ещё последние шесть лет в который раз показали, что близкое видится на расстоянии. Как много мы имели раньше, не считая это особой ценностью в нашей жизни.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти Донбас ЛНР війна окуповані території Луганськ
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