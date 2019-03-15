  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США

    • Розсилка
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США

    На сторінку автора цих фото в Instagram підписані більше 350 тисяч чоловік

    Скотт Кранц (Scott Kranz) - талановитий фотограф і шукач пригод з Сіетла, штат Вашингтон (США). Він в основному займається вуличною і пейзажною фотографією.

    Читайте також

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США
    Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США

    Скотт робить багато пригодницьких світлин. Також його цікавить природа, альпінізм та lifestyle-фотографії. Варто зазначити, що на його сторінку в Instagram підписані більше 350 тисяч чоловік.

    Читайте також
    мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ