Запаморочливі світлини природи, зроблені талановитим фотографом з США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сторінку автора цих фото в Instagram підписані більше 350 тисяч чоловік

Скотт Кранц (Scott Kranz) - талановитий фотограф і шукач пригод з Сіетла, штат Вашингтон (США). Він в основному займається вуличною і пейзажною фотографією.

Скотт робить багато пригодницьких світлин. Також його цікавить природа, альпінізм та lifestyle-фотографії. Варто зазначити, що на його сторінку в Instagram підписані більше 350 тисяч чоловік.