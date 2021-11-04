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    Під час виступу Зеленського у Раді депутати нагадали йому «незручні» теми (фото)

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    Зеленському нагадали про офшорний скандал, дефіцит кисню у лікарнях та про &laquo;вагнергейт&raquo; - Під час виступу Зеленського у Раді депутати нагадали йому «незручні» теми (фото)

    Зеленському нагадали про офшорний скандал, дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт»

    фото Ян Доброносов/Facebook

    Народні депутати з опозиційних фракцій на засіданні підняла плакати із запитаннями до президента

    Під час сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, народні депутати з опозиційних фракцій підняла плакати із запитаннями до президента.

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    Під час виступу Зеленського у Раді депутати нагадали йому «незручні» теми (фото)
    Під час виступу Зеленського у Раді депутати нагадали йому «незручні» теми (фото)
    Під час виступу Зеленського у Раді депутати нагадали йому «незручні» теми (фото)

    Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

    Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада проводить позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

    У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада проводить позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

    До слова, у рамках розслідування справи щодо вагнергейту опозиція вимагає допитати всіх учасників наради в кабінеті президента Володимира Зеленського включно з ним самим.

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    Теги: офшорний скандал Верховна Рада Європейська солідарність скандал Володимир Зеленський розслідування опозиція вагнергейт
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    Під час виступу Зеленського у Раді депутати нагадали йому «незручні» теми (фото)