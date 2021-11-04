Під час виступу Зеленського у Раді депутати нагадали йому «незручні» теми (фото)

Зеленському нагадали про офшорний скандал, дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт»

Народні депутати з опозиційних фракцій на засіданні підняла плакати із запитаннями до президента

Під час сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, народні депутати з опозиційних фракцій підняла плакати із запитаннями до президента.

Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада проводить позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада проводить позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

До слова, у рамках розслідування справи щодо вагнергейту опозиція вимагає допитати всіх учасників наради в кабінеті президента Володимира Зеленського включно з ним самим.