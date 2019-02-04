Жінкам тут не місце. Як виглядають чоловічі печери у США
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Саме так виглядають чоловічі печери
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Так звані «чоловічі печери» дуже популярні в США. Що це таке? Це спеціально обладнане місце в гаражі або в підвалі приватного будинку, куди не пускають жінок, і де чоловіки можуть відірватися зі своїми друзями.
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Джерело: trinixy.ru