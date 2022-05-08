З’явилися перші фото із звільненого села Циркуни

Окупанти під Харковом знищені, або взяті в полон

Село під Харковом було під контролем російських окупантів з першого дня війни

Село Циркуни та 7 інших населених пунктів під Харковом, звільнені в результаті рішучого наступу 92-і механізованої бригади та інших підрозділів, повністю контролюється Збройними силами України. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов, який помістив на своїй сторінці у Facebook фотографії із визволеного населеного пункти.

«Усі росіяни тут були або знищені, або втекли, а 21 військовослужбовець ЗС РФ, Росгвардіі, та мобілізовані 115-го полку здались у полон», – пише він. Ні одному з фото дійсно можна розгледіти тіла убитих.

Циркуни розташовані за два кілометри від Харкова. З першого дня війни село зайняте російськими військовими. Раніше стало відомо, що окупанти викрали сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

У травні в районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки на тлі наступу українських військ окупантами було здійснено підрив трьох автомобільних мостів.

Учора український Генштаб повідомив, що в результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.