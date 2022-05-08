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    З’явилися перші фото із звільненого села Циркуни

    Окупанти під Харковом знищені, або взяті в полон&nbsp; &nbsp; &nbsp; - З’явилися перші фото із звільненого села Циркуни

    Окупанти під Харковом знищені, або взяті в полон     

    Фото: facebook/butusov.yuriy

    Село під Харковом було під контролем російських окупантів з першого дня війни

    Село Циркуни та 7 інших населених пунктів під Харковом, звільнені в результаті рішучого наступу 92-і механізованої бригади та інших підрозділів, повністю контролюється Збройними силами України. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов, який помістив на своїй сторінці у Facebook фотографії із визволеного населеного пункти.

    «Усі росіяни тут були або знищені, або втекли, а 21 військовослужбовець ЗС РФ, Росгвардіі, та мобілізовані 115-го полку здались у полон», – пише він. Ні одному з фото дійсно можна розгледіти тіла убитих.

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    З’явилися перші фото із звільненого села Циркуни
    З’явилися перші фото із звільненого села Циркуни

    Циркуни розташовані за два кілометри від Харкова. З першого дня війни село зайняте російськими військовими. Раніше стало відомо, що окупанти викрали сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

    У травні в районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки на тлі наступу українських військ окупантами було здійснено підрив трьох автомобільних мостів.

    Учора український Генштаб повідомив, що в результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб полон Харківщина Україна село журналіст окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    З’явилися перші фото із звільненого села Циркуни