Аист Такси Киев – комфортная служба для поездок по столице



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отсутствие нормального общественного транспорта иногда заставляет людей использовать такси. Это возможность быстро добраться из одной точки города в другую, получив при этом комфортные условия и качественный сервис.

Остается единственная проблема – поиск службы такси. В таком случае лучше выбирать Аист Такси Киев, ведь сервис этой компании на 100% отвечает уровню европейских компаний. Служба стабильно получает положительные отзывы и оценки, учитывая многочисленные показатели и особенности работы.

Просчет стоимости и вызов через интернет

Вызов машины возможен с помощью интернета на сайте, где указывается точка отправления, точка прибытия, требуемый класс автомобиля и дополнительные пожелания. Некоторым удобно заказать машину и по телефону, поэтому работает круглосуточная линия.

На сайте или по телефону сообщается полная стоимость заказа, поэтому клиенты могут получить расчет стоимости заранее, формируя бюджет на поездку. Исключены любые изменения стоимости. Формируется единый тариф круглый год без сезонных ограничений или колебаний.

Подробная информация о формировании тарифа есть на сайте, где дополнительно можно сделать онлайн заказ такси по разным классам:

базовый;

универсал;

микроавтобус;

премиум класс;

бизнес-класс;

люкс.

В зависимости от категории в службе Аист Такси Киев формируется конкретная стоимость за 1 километр, цена за простой, подачу и почасовку.

Дополнительные услуги

Компания не ограничивает своих клиентов и позволяет заказывать дополнительные услуги в разном наборе:

буксировка авто;

загрузка багажа в салон;

перевозка животных;

кондиционер в авто;

курьерская доставка;

«трезвый водитель».

Заказ такси должен сопровождаться объяснением по дополнительным услугам, если они нужны. Аист Такси Киев всегда расширяет ассортимент дополнительных предложений, формируя актуальные и комфортные условия сотрудничества в разных форматах.

Подача такси в пределах пяти минут. Оператор предварительно сообщит ориентируемое время, и клиент может быстро сориентироваться. В компании Аист Такси Киев постоянно улучшают время подачи автомобилей, стараясь улучшить качество сервиса до максимального уровня.

Автопарк автомобилей включает все необходимые машины, чтобы предлагать расширенные услуги и возможность перевозки нескольких десятков людей. Также есть элитные автомобили, которые используются для трансфера важных людей.