«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»

У вересні-жовтні відбудеться запуск пілотної версії «Школи світла» для ветеранів і ветеранок

«Дикий театр»  за підтримки Українського культурного фонду та 3 окремої штурмової бригади в межах конкурсної програми  «Культурний штурм» оголошує запуск «Школи світла» для ветеранів і ветеранок.

«Школа світла» в форматі онлайн та офлайн навчання (Київ) дасть ветеранам змогу освоїти один з напрямків роботи в театрі: художник/ця по світлу, відеограф/ка, звукооператор/ка.

В рамках навчання ветернани отримають знання відповідного напрямку, навчаться основам фаху, самостійно зможуть провести репетицію театральної вистави, створити райдер, зробити комутацію. За результатами навчання, ви матимете можливість пройти стажування в одному з театрів-партнерів.

Школа повністю безкоштовна для ветеранів і ветеранок. Кількість місць обмежена.

Перший курс готовий навчити 45 учасників, по 15 людей на кожному напрямку.

Ярослава Кравченко, авторка ідеї: «З початку повномасштабного вторгнення, третина команди Дикого доєдналися до лав ЗСУ, і мова не тільки про акторів, а й про звукорежисерів, освітлювачів, монтувальників, спеціалістів по проекції. Ми вирішили започаткувати навчальну програму для ветеранів, щоб не просто познайомити їх з театром, а дати можливість здобути новий фах, адже спеціалісти у цих напрямках дуже затребувані. Підтримали проект і багато державних і недержавних театрів, тож, випускники матимуть змогу за бажанням – ще й пройти стажування»

Окрім навчальноі програми, ветерани також зможуть дивитись вистави театрів-партнерів.

Для участі просимо заповнити форму. Заявки приймаються до 5.09

Реєстрація

 

Теги: театр

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
