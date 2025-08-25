Куди сходити у Києві 25-31 серпня: дайджест культурних подій

У Музеї-квартирі Павла Тичини відкрилася виставка «Тіні промайнувшого літа»

Протягом останнього тижня літа киян чекає насичена культурна програма: виставки в музеях, театральні вистави, концерти та стендап-шоу. Мешканці та гості столиці зможуть відвідати виставку, що демонструє твори української художниці Олени Придувалової, насолодитися унікальним проєктом «Ода механіці та стану гри» або ж послухати класичну оперу «Кармен» у Національній опері України. Також на киян чекають великий сольний концерт Джамали просто неба, благодійні стендап-шоу та ще багато цікавого.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 25-31 серпня.

Музеї

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

31 серпня – Прогулягка садибою «Та тут же жив Грушевський!»

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

25 серпня Вечір пам'яті Левка Лук'яненка «Батько української Незалежності»;

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

до 30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

до 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

25–31 серпня – виставка українських художників.

до 30 серпня – виставка дитячого живопису «Янголи миру» художньої студії Тетяни Золотухіної.

25-31 серпня – виставка вибійчаних творів ХVІІІ–ХХІ ст. з колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. із колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

Виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження»

Художниця Олена Придувалова фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Виставкова експозиція презентує твори 13 художників, серед них – відома художниця Олена Придувалова. В експозиції виставки представлено її диптих, що складається з роботи «Початок фуршету» та «Святковий обід». Ці картини є частиною серії «Трапези». Вони експонувались на виставці «Прозорість», яка проходила в музеї у грудні 2024 року.

«Я подумала, що нас всіх об’єднує, що залишається в пам'яті, підтримує. Це зустрічі, спілкування, радісні і трагічні Трапези. Мої 10 робіт про це. Там є і «Весілля» і «Фуршет», «Святковий обід» і «Поминальна вечеря» і «Розмова на двох», – зазначає авторка.

Художниця часто пише гуашшю, порівнюючи цю техніку із фресковим живописом. Характерна риса її робіт – яскраві кольори. Пані Олена розповідає, що з дитинства все сприймала через колір, бачила світ у колірних стосунках, про що свідчать її дитячі малюнки.

Коли: виставка триватиме до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

до 28 серпня – колективна виставка живопису «Коли квітне літо»;

25 серпня – 9 вересня – виставка «Відродження символів весільної вишивки Східного Поділля».

Виставка живопису «Коли квітне літо»

До благодійної виставки доєдналося 23 художника, серед яких: Ellen Оrro, Народний художник України Валерій Франчук, Павел Шарко, Віктор Верес, Ірина Вишталюк, Алла Осадча, Айла Раджабова, Ольга Галагуз, Олена Погребняк, Ніна Литвин, Володимир Будас, Данило Ноздря, Наталія Закревська-Анікіна, Ганна Харченко-Баламаджі, Лідія Нечипорчук, Іванна Московка, Наталія Ващук, Тетяна Заславська, Веніамін Заславський, Тетяна Артемова, Наталія Анохіна, Ірина та Микола Свергуни.

Картини вражають різноманіттям технік і сюжетів: українські ниви, квітучі поля, безкраї лани під блакитним небом, барвисті букети, річки, що виблискують під сонцем. Усе це – живий подих України, її краса, ніжність і сила.

Коли: до 28 серпня

Місце проведення: Музей гетьманства, вул. Спаська, 16Б.

до 31 серпня – виставка традиційного українського стародавнього вбрання «Вільна країна: нескорені строї»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 28 серпня – персональна художня виставка Марії Жилки «Я люблю Україну», портрети наших сучасників, а також натюрморти та пейзажі, присвячені Україні;

до 31 серпня – виставка фотоколажів «Об’єднаймось, щоб вистояти і перемогти».

20 серпня – концерт до Дня Прапора і Дня Незалежності України. У програмі – твори українських композиторів.

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна;

щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина».

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

25 серпня – 15 вересня – фотовиставка «Моя Батьківщина – вільна Україна» (спільно з КО НСФУ);

25 серпня – 15 вересня – тематична виставка «Символ волі та незламності» (фонди музею).

Виставка прапорів «Символ волі та незламності»

У музеї «Київська фортеця» триває виставка прапорів з власних фондів «Символ волі та незламності».

Коли: до 15 вересня, крім понеділка, з 10.00 до 17.00, в пятницю з 10.00 до 16.00.

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул.Госпітальна, 24-А.

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 31 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щовихідних – працює Музейний дворик;

щосуботи – літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

до 5 вересня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь», кураторська екскурсія виставкою «Ода механіці та стану гри».

Виставка «Ода механіці та стану гри»

На виставці експоновано понад 90 цікавинок – рухомих іграшок, техніки та навчальних механізмів, більшість з яких створена ще 1880-х років німецьким інженером Францем Рело саме з просвітницькою/навчальною метою. «Близнюки» цих моделей перебувають в колекціях музеїв технічних університетів Європи та США, а також і в КПІ.

Усі вони поєднані в 11 тематичних комплексів, взаємодоповнюючи і розкриваючи глибші сенси.

Коли: виставка триває до 5 вересня 2025 року з 9:00 до 17:00 по робочих днях

Місце проведення: Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ, Київська політехніка,

корпуси 6 та 6-Б.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

27 серпня – «Апельсинова зоря, або Давай, пограємося», вистава-фантазія;

30 серпня – «Троє поросят», віршована комедія;

31 серпня – «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія.

25 серпня – вистава «Ліниві та ніжні. Вертикальні прояви горизонтальних пристрастей»;

26,27 серпня – вистава «Salida Cruzada - вісім кроків танго»;

28, 29 серпня – вистава «Покоління Пепсі».

Опера «Кармен»

У Національній опері України відбудеться класична опера «Кармен» в Києві композитора Ж. Бізе. Життя у Севільї – пристрасне та просте. Тут рокова красуня Кармен закохує у себе звичайного солдата, який через це не тільки залишає наречену, а й порушує закон і змушений ховатися у горах разом з контрабандистами. Але Кармен на те байдуже. Вона захоплюється молодим тореадором. И хоче покинути набридлого коханця, а Хосе, що і так вже занапастив своє життя, з ревнощів вбиває норовливу дівчину.

Коли: 28 серпня, 17:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

У Театрі на Подолі відбудеться вистава за твором Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Цей роман відомий зі шкільної програми, але письменник поставив в ній питання, на яке і тепер важко знайти відповідь. Місце подій перенесено в тюрми, де молоді люди відбувають покарання за скоєні злочини. Саме ці герої знають напевне – чому хороші та чесні люди можуть вбити та пограбувати.

Прем’єра вистави відбулася 8 листопада 2018 року

Режисер-постановник та художник-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Віталій Малахов

У виставі звучать авторські пісні у виконанні рок-джаз бенду театру на Подолі.

Коли: 26 серпня, 18:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Бібліотеки

30 серпня – участь у щорічному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» – забіг, пошанування памʼяті Героїв, зустріч з ветеранами і членами їхніх родин;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – Жіноче коло Тані Срібної;

щочетверга – тренінг «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

щосуботи – розмовний клуб English Speaking Club.

27 серпня – виставка-інформування «Незалежність має ціну!», до Дня Незалежності України.

28 серпня – стрим-бесіда «Серця за Україну: вшановуємо пам'ять»;

до 30 серпня – до Дня Незалежності України, книжкова виставка «Війнами втомлена та ніким не зломлена!..»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика «Літературний календар»;

щовівторка – рубрика «Читаємо українською»;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

27 серпня – Арттерапевтичний майстерклас «Жаб'ячі перегони».

26 серпня – Художня виставка Анатолія Горового «Поза часом».

20 серпня – бібліопригоди за книгами дитячих письменників Європи «Фантазії літа»;

21 серпня – творча майстерня до Дня Державного прапора України «Мій синьо-жовтий прапор»;

21 серпня – розмовний клуб української мови «Говоримо українською»;

22 серпня – малюнок на асфальті до Дня Незалежності України «Малюємо перемогу».

Концерти

Ніколоз Рачвелі. Ніно Катамадзе. Грузія

Протяжні ліричні пісні у виконанні Ніно Катамадзе хвилюють своєю щирістю та задушевністю. А разом із Симфонічним оркестром Філармонії під орудою грузинського диригента Ніколоза Рачвелі вони прозвучать наповнено та густо. Поруч із грузинською частиною концерту прозвучить твір Левка Колодуба, що іскриться українськими мелодіями та ритмами.

Коли: 25 серпня, 19:00

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Великий сольний концерт JAMALA просто неба у «В’ява»

29 серпня (п’ятниця) Jamala відіграє сольний концерт просто неба, на сцені культурного простору «В’ява». Справжній живий звук, повний склад музикантів. Просто концерт. І більше нічого зайвого.

Вона – членкиня Академії Греммі, лауреатка Шевченківської премії 2024, переможниця Євробачення-2016, авторка альбому QIRIM, який став головним релізом 2023 року за версією Beehype, та героїня фільму Jamala: Songs of Freedom, що отримав нагороду в Каннах.

Її голос – це те, що не забувається. І вже зовсім скоро цей голос знову пролунає в Києві – наживо. Як завше, Джамала поділиться своїми особистими історіями, які вплетені в живі пісні, сповнені переживань та радості в стилі даунтемпо. Це музика яка звучить наживо тільки так, як може лише вона.

«Здається, це буде ідеальний фінал літа: захід сонця, жива музика, щирі емоції, магія моменту. Приходь, щоб побачити й почути це на власні очі. Jamala. «В’ява». 29 серпня», –пишуть організатори концерту

Коли: 29 серпня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Стендап 8х8

29 серпня виступатимуть вісім талановитих коміків, і кожен із них має лише вісім хвилин, щоб розсмішити вас до сліз своїми новими жартами. Це буде вечір свіжих ідей, несподіваних поворотів і вибухових моментів. Не пропустіть шанс стати частиною цього унікального стендап-шоу – вечора коротких, але яскравих виступів, де кожен комік покаже свій максимум.

Як повідомляють організатори, все відбуватиметься в затишному залі з м’яким приглушеним світлом, де кожне місце дає відчуття близькості до сцени. Інтимна атмосфера дозволяє максимально зануритися у виступи коміків, а кожен жарт звучить ще гостріше завдяки прекрасній акустиці.

На сцену вийдуть настуні уоміки: Тарас Яремій, Раміль Янгулов, Богдан Боярин, Вова Ліннік, Антон Сенін, Микита Трандафілов, Микита Механіков, Ден Че. Ведучий шоу – Арсен Пучков.

Коли: 29 серпня 19:00

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

«Слава Бу. Рок-н-рол стендап»

Як обіцяють організатори шоу, на глядачів чекає вечір імпровізації, приколів та русофобії. Глядачі братимуть активну участь у створенні комедії.

Слава Бу – комік та патріот. 20% прибутку від концерту організатори обіцяють передати на потреби Сил оборони України.

Коли: 31 серпня 19:00

Місце проведення: Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43.