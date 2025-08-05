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Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє
Режисер з 2022 року працює у театрі Заньковецької
фото: Facebook/Ігор Білиць

Конкурс на посаду головного режисера театру виграв Ігор Білиць

Ігор Білиць став новим головним режисером Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Він замінить на посаді Давида Петросяна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис, розміщений на сторінці режисера.

Театр Заньковецької нещодавно оголосив конкурс на головного режисера театру. Перший та другий етапи конкурсу відбуватимуться 5 серпня. Варто зазначити, що театр поки офіційно не повідомляв про результати конкурсу.

Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє фото 1

Ігор Білиць народився в Києві. Освіту отримав у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю режисер драматичного театру.

З 2002 року – актор в Київському камерному театрі-студії «Дивний замок». У 2006 році організував свою першу театральну студію при Київському Національному Торгово-Економічному Університеті. У 2007 році продовжив свою творчу діяльність у Центрі імені Данила Лідера при Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. У 2012 році організував Центр розвитку творчості в Києві і закінчив Міжнародну літню школу театральних кураторів.

Дебютував як драматург у вересні 2017 року «Гей-парад» на фестивалі Тиждень української п’єси. У січні 2018 року відбулася прем’єра вистави за п’єсою «Гей-парад» в «Дикому театрі» та у 2023 році у Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна.

З 2022 року працює режисером в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Засновник і керівник Bilyts Art Сentre.

Нагадаємо, новий керівник Молодого театру Станіслав Мойсеєв, який вже займав цю посаду з 1996 до 2012 року, відверто розповів про виклики, з якими стикається заклад після гучного звільнення попереднього очільника Андрія Білоуса. Він торкнувся болючих питань, як-от конфлікт із репертуаром, проблеми харасменту та своє бачення майбутньої стратегії театру.

До слова, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки не вперше вдається до практики залучення режисерів та артистів з інших театрів. Наприкінці 2024-го театр представив п’єсу «Поромник», у якій головну роль грає народний артист України, зірка серіалу «Слуга народу» Станіслав Боклан. Поява відомого артиста коштувала театру 700 тис. грн ($17 тис.).

Окрім Станіслава Боклана, театр імені Лесі Українки запросив зіграти у «Поромнику» ще сімох акторів, які не входять до трупи. Здебільшого, йдеться про ролі другого плану, які виконуватимуть діти. Тут гонорари дуже скромні – по 20 тис. грн кожному.

Також театр імені Лесі України наймав на п’єсу «Отелло» режисера Давид Петросяна (його гонорар 310,6 тис. грн) та акторів Олександра Яцентюка (винагорода 300 тис. грн), Ольгу Голдис (600 тис. грн гонорару).

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Теги: Львів театр

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