«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»

Зйомка стала випробуванням для акторів, проте дозволила по-новому проявитись усій команді

Театр «Золоті ворота» та режисер Іван Шоха готують відеоверсію вистави «Кортес» режисерки Тані Губрій за п'єсою Лєни Лягушонкової. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Преспоказ відеоверсії вистави запланований на 25 серпня 2025.

За словами учасників знімального процесу – «Кортес» у вигляді фільму не лише не поступатиметься сценічній версії, але й дозволить виставі розкритись по-новому.

«Ми часто говоримо про імерсивність театру як про безпосередню присутність глядача в моменті. Але відеоверсія «Кортеса» – це імерсія іншого ґатунку. Камера занурює в деталі, які зі сцени неможливо побачити: найменший рух актора, зміни погляду, дотик світла до тканини костюма», – коментує режисерка вистави Таня Губрій. Додає: найбільше радіє, що зйомка дозволить втілити технічно складні задуми, від яких довелось відмовитись на сцені.

«Нові простори, нове середовище додало сенсів і образів, які відкрились несподівано і дуже точно. Це справжній творчий подарунок для всієї команди», – каже Таня Губрій.

Серед нових просторів – басейн, в якому кілька сцен відзняли під водою. Ідею запропонував режисер відеоверсії Іван Шоха. Ділиться, що локація стала випробуванням для акторів, проте дозволила по-новому проявитись усій команді.

«Треба було виконувати все те саме, що й у сцені вистави, але з «маленьким» ускладненням – зробити це під водою. Актори проявили свій професіоналізм і впоралися з усіма викликами. Усі заплановані режисерські рішення вдалося втілити, і зараз, за монтажним столом, створюється магія кіно», – коментує режисер. Додає, що найважчим особисто для нього було перенесення деяких фрагментів вистави, у яких зміна персонажа відбувається через взаємодію з глядачами в залі.

фото: Антон Чистяков

фото: Антон Чистяков

«Тут театр має перевагу, тож довелося змінити сам підхід до перевтілення героя і способу його взаємодії з глядачем. Гадаю, нам усе вдалося на 100%, і для глядачів це стане справжнім сюрпризом», – розповідає Іван Шоха. Саму відеоверсію вже знаної вистави називає «новим досвідом сприйняття».

«Кіно наближає глядача до героя, дозволяє інтимніше відчути біль, піт, страх і захоплення персонажа. Це, безперечно, змінює підхід до створення вистави та додає складнощів у виробництві. Але результат, який отримає глядач, того вартий», – резюмує режисер Шоха.

Про «Кортес» у Золотих

Вистава «Кортес» йде в репертуарі театру з серпня 2023 року. Розповідає про іспанську колонізацію Мексики і водночас, через цю історичну перспективу, метафорично говорить про російський колоніалізм. Зокрема йдеться про його вплив на Україну в контексті культурної самоідентифікації.

Художниця-постановниця – Олеся Головач, хореограф – Денис Григорук, музичне оформлення – Богдан Лисенко.

Ролі виконують: Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Катерина Вишнева, Роман Муленко, Христина Люба, Дмитро Олійник, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Антон Соловей, Дмитро Соловйов (актор Театру драми і комедії на лівому березі), а також поза сценою – Віталіна Біблів.

Відзнаки «Кортеса»

Вистава стала лавреаткою шостого Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «Гра», її відзначили у двох номінаціях – як «Найкращу камерну виставу» та «Найкращу режисерську роботу» (нагорода Тані Губрій), окрім того, за виставу «Кортес» драматургиня Лєна Лягушонкова отримала спеціальний приз журі «За найкращу сучасну п’єсу».

Після презентації відеоверсії, яка відбудеться 25 серпня, о 17:00, у просторі театру «Золоті ворота» – її можна буде побачити в прямому ефірі на сторінках театру, а згодом на стрімінговій платформі Драмокс (Dramox).

фото: Вікторія Корнієнко

Цікаві факти про відеопроєкт «Кортес»

Режисер відеоверсії Іван Шоха – номінант і лавреат українських та міжнародних кінопремій. «Кортес» – друга спільна його робота з «Золотими воротами». Восени 2024 Іван Шоха зрежисував відеоверсію вистави «Я повернуся» Анни Турло за п'єсою Оксани Гриценко.

Образи персонажів у кадрі подекуди відрізняються від тих, які глядач бачить на сцені «Золотих воріт». Основна відмінність – у кількох сценах на тілі головних героїв відсутня штучна кров – перед зйомкою в басейні її просто не наносили.

Знімальна команда вистави «Кортес» фото: «Кортес»/instagram.com

У відеоверсії – ще більше чорного гумору. Деякі жарти створювали саме в процесі зйомки, як, наприклад, рекламу сірників – після згадки про пожежі, влаштовані конкістадорами.