Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Заслужений артист України розповів про свою образу Театр Франка у 2008 році.

Заслужений артист України Андрій Ісаєнко поділився відвертою історією про свій шлях у професію та ранній конфлікт із Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Андрія Ісаєнка з Олексієм Гончаренком.

Актор розповів, що у 2008 році після закінчення театрального факультету в Запоріжжі він розглядав можливість продовження навчання у Москві. Однак, повернувшись в Україну, він отримав рекомендацію від завідувача кафедри до Театру Франка, який він називає «першою сценою України».

«Я приїхав, і мене постійно: завтра, завтра, завтра, завтра... і методом «завтра» годували мене десь два тижні», – розповів Ісаєнко. Розчарований такою невизначеністю, він вирішив покінчити з цією історією.

«Я порвав номер телефону, видалив із телефону, чесно скажу, показав середній палець Театру і пішов», – зізнався актор.

Згодом, за порадою одногрупниці, Андрій Ісаєнко спробував свої сили в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, де і розпочав свою кар'єру. З 2021 року він також співпрацює з Диким театром.

Нагадаємо, правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство.

До слова, новий керівник Молодого театру Станіслав Мойсеєв, який вже займав цю посаду з 1996 до 2012 року, відверто розповів про виклики, з якими стикається заклад після гучного звільнення попереднього очільника Андрія Білоуса. Він торкнувся болючих питань, як-от конфлікт із репертуаром, проблеми харасменту та своє бачення майбутньої стратегії театру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Станіслава Мойсеєва для zn.ua.

Мойсеєв підкреслив, що важливо розмежовувати «мистецьку репутацію театру» та «приватний скандал із керівником театру», який, на його думку, є репутаційною втратою саме пана Білоуса. Проте він визнав, що театр має реагувати на такі явища, як харасмент та приниження людської гідності.