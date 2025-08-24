Головна Скотч Шоу-біз
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Максим Бурич
Ісаєнко: «Я приїхав, і мене постійно: завтра, завтра...»
Заслужений артист України розповів про свою образу Театр Франка у 2008 році.

Заслужений артист України Андрій Ісаєнко поділився відвертою історією про свій шлях у професію та ранній конфлікт із Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Андрія Ісаєнка з Олексієм Гончаренком.

Актор розповів, що у 2008 році після закінчення театрального факультету в Запоріжжі він розглядав можливість продовження навчання у Москві. Однак, повернувшись в Україну, він отримав рекомендацію від завідувача кафедри до Театру Франка, який він називає «першою сценою України».

«Я приїхав, і мене постійно: завтра, завтра, завтра, завтра... і методом «завтра» годували мене десь два тижні», – розповів Ісаєнко. Розчарований такою невизначеністю, він вирішив покінчити з цією історією.

«Я порвав номер телефону, видалив із телефону, чесно скажу, показав середній палець Театру і пішов», – зізнався актор.

Згодом, за порадою одногрупниці, Андрій Ісаєнко спробував свої сили в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, де і розпочав свою кар'єру. З 2021 року він також співпрацює з Диким театром.

Нагадаємо, правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство.

До слова, новий керівник Молодого театру Станіслав Мойсеєв, який вже займав цю посаду з 1996 до 2012 року, відверто розповів про виклики, з якими стикається заклад після гучного звільнення попереднього очільника Андрія Білоуса. Він торкнувся болючих питань, як-от конфлікт із репертуаром, проблеми харасменту та своє бачення майбутньої стратегії театру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Станіслава Мойсеєва для zn.ua.

Мойсеєв підкреслив, що важливо розмежовувати «мистецьку репутацію театру» та «приватний скандал із керівником театру», який, на його думку, є репутаційною втратою саме пана Білоуса. Проте він визнав, що театр має реагувати на такі явища, як харасмент та приниження людської гідності.

Теги: народний артист артист Театр Франка театр

Кілька сцен вистави відзняли під водою
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Вистава на мільйон. Прем’єра у Театрі Лесі Українки: перші фото, відверті сцени та розсекречені гонорари
Вистава на мільйон. Прем’єра у Театрі Лесі Українки: перші фото, відверті сцени та розсекречені гонорари Культурний фронт
30 липня, 14:10
Родина Федорчуків із вистави «Земля»: Сава (Олександр Рудинський), Івоніка (Анатолій Ященко), Михайло (Андрій Коваленко), Марія (Олександра Єна)
Нова прем'єрка відвідала театр (фото)
2 серпня, 22:19
У Києві 2-3 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 серпня
2 серпня, 07:32
Режисер з 2022 року працює у театрі Заньковецької
Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє
5 серпня, 18:18
За виставу «Земля» Уривський отримає 403,2 тис. грн гонорару від театру імені Лесі Українки
Названо гонорар найпопулярнішого театрального режисера України
1 серпня, 10:10
Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, представив нову пісню
Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів
3 серпня, 16:53
Вистава підкреслить ряд проблем, які роз’їдають суспільство держави, у якій триває війна
«Людина повертається з війни й бачить багалан…» Київський та харківський театри готують виставу-кабаре
22 серпня, 21:00
Євдокимов відомий широкому загалу насамперед як виконавець хіта «Фантазер»
Помер Ярослав Євдокимов: суперзірка білоруської естради, який засудив агресію РФ
22 серпня, 15:22

