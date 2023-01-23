ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва

ГеройCar за погодження з командуванням ЗСУ ініціювала програму «Вартові неба» у грудні 2022 року

Благодійний проєкт ГеройCar, який забезпечує автівками спеціальні групи реагування ЗСУ, у рамках програми «Вартові неба» передав для потреб ЗСУ 15 вантажних пікапів. У кузовах пікапів від ГеройCar змонтували озброєння, здатне ефективно збивати дрони-камікадзе та навіть ракети, що низько летять. Автівки отримали мобільні вогневі групи ППО, що захищають небо України. Згідно з планами ЗСУ, ці 15 пікапів стануть на захист повітряного простору Києва та північних кордонів України. До програми «Вартові неба» долучилися громадяни та благодійні організації з України, Європи, Сполучених Штатів та Канади.

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«Ми вважаємо символічним, що передача авто відбувається в переддень Дня соборності України, який став символом єднання українського народу, знаковою датою для української держави. Зараз українці на Заході, і Сході, Півночі і Півдні єднаються для перемоги над агресором. Ця партія з 15 пікапів, які ми передали в рамках програми «Вартові неба», вже готова захищати повітряний простір Києва. Враховуючі останні події, підсилення ППО наразі є більш ніж доречним. Ці автомобілі допоможуть нашим сухопутним військам швидко та ефективно нейтралізувати ворожі повітряні цілі», – зазначає керівник ГеройCar Олександр Пугач.

ГеройCar за погодження з командуванням ЗСУ ініціювала програму «Вартові неба» у грудні 2022 року. Експерти та кваліфіковані майстри організації обирають позашляховики Ford F-серії у Європі та США, доправляють в Україну та адаптують до потреб армії. Пікапи для «Вартових неба» мають повний привід та 6-літровий дизельний двигун, добре пристосований до сильних морозів. Конструкція цих авто дозволяє перевозити Стінгери, Джавеліни та Стугни або ж закріпити в кузові кулемет чи зенітну установку. Також, автівки можливо ремонтувати навіть у польових умовах. Вантажопідйомність пікапів від ГеройCar – до 2 200 кг.

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Наразі в рамках програми здійснено закупівлю 35 пікапів. З них 20 вже обладнані засобами ППО для збиття повітряних цілей, як-от іранські дрони Shahed-136 та виконують бойові завдання на фронті. Моделі та комплектація автомобілів попередньо узгоджені з командуванням ЗСУ. У найближчі три місяці організація планує передати мобільним вогневим групам ЗСУ ще 100 таких пікапів.

Мобільні вогневі групи ППО захищають повітряний простір України від повітряних атак. Ці підрозділи виявляють маршрути польотів російських БПЛА та чатують на них. Патрулювати доводиться у важкодоступних місцях, а пересуватися – бездоріжжям. Тому нам потрібні потужні та витривалі автомобілі. Програма «Вартові Неба» – це можливість звести нанівець зусилля ворога щодо знищення наших домівок та енергетичної інфраструктури».