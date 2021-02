Канал «Київ» покаже всі сезони «Карткового будиночка»

«Картковий будиночок» удостоєний премій «Золотий Глобус» і двох премій «Еммі»

Вперше в історії українського телебачення всі сезони скандально відомого телесеріалу «Картковий будиночок» вийдуть в ефірі ТК «Київ».

Цікаво, що для промо на телеканалі використали цілком ролик «Сумували?» Кевіна Спейсі, отримавши попередньо для цього дозвіл представника голлівудської знаменитості. Нагадаємо, що це було перша публічна заява актора після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях і звільнили з проекту «Картковий будиночок». Двократний володар «Оскара» Спейсі записав відео для своїх глядачів в образі Андервуда, роль якого виконав в цьому серіалі.

У ролику Let me be frank (тут використовується гра слів: Френком звуть його персонажа, а вираз дослівно перекладається як «дозвольте мені бути відвертим») актор говорить від імені свого персонажа і натякає на своє повернення: «З нами не покінчено, хто б що не говорив. Адже я знаю, чого ви хочете насправді. Ви хочете, щоб я повернувся». На ТК «Київ» ролик повністю переклали українською.

Гучний американський телесеріал, удостоєний премій «Золотий Глобус», двох премій «Еммі» і численних номінацій, знятий в жанрі політичної драми. Головний герой – амбітний конгресмен надає підтримку на виборах майбутньому президенту США в обмін на посаду держсекретаря. Вибори проходять успішно, але обіцяна посада дістається іншому. Відтепер сенс життя Френка - розквитатися з кожним і він здатний зламати життя дуже багатьом високопоставленим політикам.

«Київ» покаже всі шість сезонів серіалу. Дивіться «Картковий будиночок» українською мовою з 9 березня в ефірі телеканалу.