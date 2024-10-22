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У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні

glavcom.ua
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У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
Автори книги «Майстерня брехні» – Віктор Березенко та Дмитро Царенко
фото з відкритих джерел

Українські експерти презентували книгу «Майстерня брехні» про російську пропаганду на найбільшому книжковому ярмарку світу

На Франкфуртському книжковому ярмарку (нім. Frankfurter Buchmesse), найбільшому літературному заході світу, була представлена книга «Майстерня брехні» видавництва «Yakaboo Publishing» – глибоке дослідження про російську дезінформацію та її вплив на людей, громадську думку та політику по всьому світу. 

Автори книги «Майстерня брехні» – Віктор Березенко та Дмитро Царенко, політичні стратеги та медіаконсультанти з 15-річним досвідом. Книга, написана в науково-популярному стилі, стала літературним дебютом, підсумком досвіду авторів у політичному стратегуванні, медіавійнах та протидії кремлівській дезінформації.

«Дезінформація впливає на громадську думку, громадська думка впливає на рішення політиків. У контексті підтримки України західними партнерами це має екзистенційне значення. Завдання, яке ми з Дмитром поставили перед собою під час написання, – щоб будь-яка людина на Заході, коли прочитає «Майстерню», прокачає своє критичне мислення так, що підсадити її на кремлівський брехливий гачок стане неможливо», – прокоментував Віктор Березенко.  

Автори підкреслюють, що основна аудиторія «Майстерні брехні» – західна, тому переклади на інші мови невдовзі будуть в доступі на основних майданчиках світу.

«Майстерня брехні» видавництва «Yakaboo Publishing» пропонує ґрунтовне дослідження основних інструментів, які Росія використовує у своїх інформаційних атаках
«Майстерня брехні» видавництва «Yakaboo Publishing» пропонує ґрунтовне дослідження основних інструментів, які Росія використовує у своїх інформаційних атаках
фото з відкритих джерел

«З початком повномасштабного вторгнення ми активно працюємо із західними партнерами України по протидії кремлівській дезінформації на різних територіях. І ця проблема набагато серйозніша, ніж просто рекламні ролики або недолугі  гасла. Кремлівська дезінформація не смішна, вона підступна, на жаль, ефективна, і вона вбиває. Чим більше ми спілкувалися з людьми на Заході, тим більше розуміли необхідність подібної роботи, представлення інтересів України у світі і боротьбу за інформаційний простір», – зазначив Дмитро Царенко.

«Майстерня брехні» видавництва «Yakaboo Publishing» пропонує ґрунтовне дослідження основних інструментів, які Росія використовує у своїх інформаційних атаках. Автори описують, як російські медіа, соцмережі та культурна дипломатія стали засобами маніпуляцій свідомостями на всіх континентах світу. Видання покликане навчити читачів розпізнавати неправдиву інформацію та критично мислити в умовах інформаційних війн.

Франкфуртський книжковий ярмарок – найбільший у світі книжковий захід, що збирає десятки тисяч видавців, авторів і літературних агентів. Цього року Україна була представлена стендами з понад трьома сотнями книг від 31 видавництва та фокусною темою «Reclaiming the voice» / «Повернення голосу». Цей акцент підкреслює не лише боротьбу України за свою культурну ідентичність, а й прагнення продемонструвати світові інтелектуальний та літературний потенціал України.

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Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
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