Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді

Форум покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни

Тема першого з початку повномасштабного вторгнення молодіжного КБФ – «Gen W. Українське покоління війни»

У Києві 31 жовтня – 1 листопада пройде 10-й Київський Безпековий Форум для молоді. Про це повідомив Фонд Арсеній Яценюк «Відкрий Україну», який займається організацією заходу. «Главком» – інформаційний партнер заходу.

Тема першого з початку повномасштабного вторгнення молодіжного КБФ – «Gen W. Українське покоління війни».

Понад 100 молодих лідерок та лідерів з усієї країни будуть брати участь у Форумі. Він покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни, надважливої місії, яку молодь взяла на себе у наближенні перемоги та яка очікує її по завершенні війни.

Гостями цьогорічного Форуму стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Серед спікерів Форуму, зокрема, будуть Марі-Доха Бесансено, помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії; Девід Петреус, командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012); Курт Волкер, Спеціальний представник США на переговорах з Україною (2017-19); Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка миру 2022 року, голова правління Центру громадянських свобод; Наталія Яресько, Голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ; Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті; Віталій Портников, журналіст.

10-й Київський Безпековий Форум для молоді організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у партнерстві з Представництвом НАТО в Україні та за підтримки Національного Демократичного Інституту і Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні. Інституційним партнером Форуму є Атлантична Рада.

Пряма трансляція розпочнеться 31 жовтня об 11:00 на ресурсах Форуму і медіапартнерів, серед яких «Главком».