MacBook Air M1 і MacBook Pro M1 – порівняльна характеристика і вибір

Незважаючи на те, що MacBook Air M1 і MacBook Pro M1 знаходяться в різних категоріях і класах, вони все одно ідентичні

В кінці 2020 року компанія Apple випускає два пристрої – MacBook Pro і MacBook Air на 13 дюймів. Примітно, що і той і інший гаджет за зовнішнім виглядом, процесору і клавіатурі є абсолютно однаковими. Але для чого випускати дві однакові моделі під різними назвами? Потрібно розібратися в цьому і спробувати знайти відмінності, щоб за підсумком зробити покупку в магазині mrfix.ua.

Ключові характеристики

Є чимала кількість загальних функцій і можливостей. Аналізуючи пропозиції в інтернет-магазині Mr.Fix можна зробити вибірку з фільтра і за підсумком більшість параметрів будуть однакові. Коротенько ідентичні характеристики виглядають так:

дисплей 13,3 дюймів зі світлодіодним підсвічуванням;

жорсткий диск до 2 ТБ;

оперативна пам'ять до 16 Гб;

чіп M1 на 8 ядер і 8 ядер графічного процесора;

Wi-Fi і Bluetooth;

Touch ID;

два порти Thunderbolt / USB 4.

Незважаючи на те, що пристрої знаходяться в різних категоріях і класах, вони все одно ідентичні. Серед відмінних рис моделей Apple MacBook виділяють дизайн, час автономної роботи, яскравість дисплея і багато інших характеристик. Саме це і є причиною зробити покупку.

Основні відмінності

Модель M1 MacBook Air відрізняється численними характеристиками. Реалізовано тонкий клиновидний дизайн, є на вибір кілька конфігурацій. Передбачено пасивне охолодження без використання вентиляторів. Яскравість становить 400 ніт, а час автономної роботи до 18 годин. Є три мікрофони з направленим формуванням променя.

M1 MacBook Pro має більш товсту конструкцію і рівномірну товщину. У базовій комплектації використовується графічний процесор на 8 ядер. Охолодження в даному випадку активне, а яскравість екрану складає 500 ніт. Час автономної роботи до 20 годин.

Що в підсумку купити?

MacBook Pro вважається кращим варіантом в тому випадку, якщо необхідна максимальна продуктивність і збільшений час роботи. MacBook Air, в свою чергу, вважається універсальним рішенням для середніх і простих завдань користувачів. Вражаюча продуктивність дозволить застосовувати ноутбук в різних умовах.

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