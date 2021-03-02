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    MacBook Air M1 і MacBook Pro M1 – порівняльна характеристика і вибір

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    Серед відмінних рис моделей&nbsp;Apple MacBook&nbsp;виділяють дизайн, час автономної роботи, яскравість дисплея - MacBook Air M1 і MacBook Pro M1 – порівняльна характеристика і вибір
    Серед відмінних рис моделей Apple MacBook виділяють дизайн, час автономної роботи, яскравість дисплея

    Незважаючи на те, що MacBook Air M1 і MacBook Pro M1 знаходяться в різних категоріях і класах, вони все одно ідентичні

    В кінці 2020 року компанія Apple випускає два пристрої – MacBook Pro і MacBook Air на 13 дюймів. Примітно, що і той і інший гаджет за зовнішнім виглядом, процесору і клавіатурі є абсолютно однаковими. Але для чого випускати дві однакові моделі під різними назвами? Потрібно розібратися в цьому і спробувати знайти відмінності, щоб за підсумком зробити покупку в магазині mrfix.ua.

    Ключові характеристики

    Є чимала кількість загальних функцій і можливостей. Аналізуючи пропозиції в інтернет-магазині Mr.Fix можна зробити вибірку з фільтра і за підсумком більшість параметрів будуть однакові. Коротенько ідентичні характеристики виглядають так:

    • дисплей 13,3 дюймів зі світлодіодним підсвічуванням;
    • жорсткий диск до 2 ТБ;
    • оперативна пам'ять до 16 Гб;
    • чіп M1 на 8 ядер і 8 ядер графічного процесора;
    • Wi-Fi і Bluetooth;
    • Touch ID;
    • два порти Thunderbolt / USB 4.

    Незважаючи на те, що пристрої знаходяться в різних категоріях і класах, вони все одно ідентичні. Серед відмінних рис моделей Apple MacBook виділяють дизайн, час автономної роботи, яскравість дисплея і багато інших характеристик. Саме це і є причиною зробити покупку.

    Основні відмінності

    Модель M1 MacBook Air відрізняється численними характеристиками. Реалізовано тонкий клиновидний дизайн, є на вибір кілька конфігурацій. Передбачено пасивне охолодження без використання вентиляторів. Яскравість становить 400 ніт, а час автономної роботи до 18 годин. Є три мікрофони з направленим формуванням променя.

    M1 MacBook Pro має більш товсту конструкцію і рівномірну товщину. У базовій комплектації використовується графічний процесор на 8 ядер. Охолодження в даному випадку активне, а яскравість екрану складає 500 ніт. Час автономної роботи до 20 годин.

    Що в підсумку купити?

    MacBook Pro вважається кращим варіантом в тому випадку, якщо необхідна максимальна продуктивність і збільшений час роботи. MacBook Air, в свою чергу, вважається універсальним рішенням для середніх і простих завдань користувачів. Вражаюча продуктивність дозволить застосовувати ноутбук в різних умовах.

    Представники магазину Mr.Fix готові надати професійну допомогу і дати рекомендації. Буде проведена швидка доставка в регіони, при цьому кожен бажаючий може відправитися в магазин і самостійно наживо оцінити ноутбуки. На пропоновану продукцію є гарантія. За бажанням клієнти можуть оформити розстрочку і придбати пристрій на вигідних для себе умовах.

    Теги: Apple магазин час
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