Понад 30 тис. бронежилетів та обладнання для лікарень. Міністерства звітують про кошти, зібрані через United24

МОЗ спрямує понад $200 тис на закупівлю шістьох транспортних апаратів штучної вентиляції легень

За два тижні роботи платформи United24 на рахунки Національного банку України надійшло $36 716 364. Міністерство оборони повідомило про спрямування $3 178 9546,37, Міністерство охорони здоров’я – про спрямування $207 657,62.

Міністерство оборони України закупить для українських захисників шоломи та бронежилети (35 674 та 30 492 одиниць відповідно).

Міністерство охорони здоров'я спрямує понад $200 тис на закупівлю шістьох транспортних апаратів штучної вентиляції легень для закладів екстреної медичної допомоги у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.

«Наші медики ведуть боротьбу за життя тисяч цивільних громадян на власному фронті. Працівники служби екстреної допомоги першими виїжджають до постраждалих, тому вкрай важливо забезпечити їх усім необхідним. Ми спрямували пожертви на закупівлю шести транспортних апаратів ШВЛ, які дозволяють підтримувати дихальну функцію пацієнтів під час транспортування, для закладів екстреної медичної допомоги. Завдяки ним сотні людей у важкому стані зможуть доїхати до лікарень живими. Ми вдячні кожному, хто своїм внеском допомагає рятувати життя українців», – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За напрямом «Відбудова України» зібраної суми у $250 340 наразі недостатньо для відновлення пошкоджених об’єктів. Тому кошти на рахунку, що закріплений за Міністерством інфраструктури України, накопичуються, а витрати наразі не здійснюються. Зібрані донейти будуть використані передусім на відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадуємо, що партнером United24 є консалтингово-аудиторська компанія «Делойт» в Україні – частина міжнародної мережі Deloitte. Її аудитори щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.

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