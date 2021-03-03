Все, что нужно знать о договоре пожизненного содержания

Нотариус Завалиев Артем Анатольевич объясняет понятие договора пожизненного содержания, его нотариальное оформление и условия расторжения

Нередко пожилые люди, которые не могут самостоятельно обеспечивать собственные нужды, вынуждены обращаться за помощью к людям со стороны. Но что конкретно он собой представляет, как его правильно составить, и главное - как уберечь себя от мошенников? На эти вопросы отвечает нотариус Завалиев Артем Анатольевич.

При заключении договора пожизненного содержания один человек передает в собственность другого имущество (дом, квартиру или другие ценности) в обмен на обязательства по уходу и содержанию до конца жизни. Человек, которому передано имущество (приобретатель), становится его владельцем, но до определенного момента не может распоряжаться этим имуществом. Это означает, что до смерти того, кто передает имущество (отчуждателя), его нельзя продать, обменять, заложить и т.д.

При заключении договора на такое имущество накладывается запрет в реестре имущественных прав, который снимается только после смерти отчуждателя. Завалиев Артем Анатольевич рассказывает, что это условие – своеобразный метод страховки, который гарантирует выполнение условий договора.

К имуществу, которое является предметом договора, может относиться:

жилье (квартира, дом) или его часть

земельный участок

нежилое помещение

другое недвижимое имущество (дача, производственный комплекс и т.д.)

транспортное средство

драгоценности, антиквариат, произведения искусства, коллекции

ценные бумаги

право на интеллектуальную собственность

Завалиев Артем Анатольевич отмечает, что отличие такого соглашения от договора дарения в том, что дарение является безвозмездным и даритель не может требовать ничего взамен. Человек, который передает имущество по договору содержания, делает это для того, чтобы получить материальное обеспечение и необходимый уход. Все детали, касающиеся ухода, услуг и обеспечения, в которых нуждается отчуждатель, а также периодичность их получения, стороны могут определить самостоятельно и прописать в договоре.

Как правильно оформить договор пожизненного содержания?

Юрист Завалиев Артем Анатольевич подчеркивает, что такой договор необходимо составлять письменно и засвидетельствовать у нотариуса. Оформление осуществляется по местонахождению имущества или по фактическому месту нахождения одной из сторон. Для того, чтобы засвидетельствовать договор, необходимо передать нотариусу все необходимые документы, подтверждающие право владения имуществом. Фактически приобретатель становится владельцем имущества сразу после оформления договора.

Отчуждателем может быть любой человек, независимо от возраста и состояния здоровья. Приобретателем может стать любой совершеннолетний человек или юридическое лицо. Это также могут быть несколько лиц, которые станут совладельцами имущества. Их обязанности по уходу и обеспечению являются одинаковыми.

Обязанности сторон договора

Отчуждатель имеет следующие права:

Определить все условия необходимого ухода и обеспечения, предоставления ему жилья (в том числе в том доме или квартире, которые передаются по договору).

При необходимости заменить переданное по договору имущества на другое.

Требовать выполнения условий по содержанию и уходу, и расторгнуть договор, если они не выполняются надлежащим образом.

Завалиев Артем Анатольевич также добавляет, что при передаче имущества, владелец обязан предупредить приобретателя о всех его возможных недостатках и отягощениях.

Приобретатель имущества обязан обеспечить того, кто передает имущество, уходом и содержанием до его смерти, и после похоронить его. Также у приобретателя есть следующие права:

пользоваться переданным имуществам (если иное не предусмотрено договором)

решать с отчуждателем вопрос о замене переданного по договору имущества на другое (это как правило требует изменений условий договора)

определить в своем завещании наследников переданного по договору имущества

расторгнуть договор содержания

Расторжение договора пожизненного содержания

Законодательство предусматривает возможность расторжения такого договора. Отчуждатель имеет право сделать это, если обязательства по его обеспечению и уходу не выполняются надлежащим образом.

Завалиев Артем Анатольевич рассказывает, что приобретатель также может разорвать договор, если его материальное положение изменилось так, что он больше не может выполнять обязательства по обеспечению, предусмотренные договором. В таком случае суд может оставить за ним право на часть имущества, с учетом уже выполненных обязательств.

«В целом, договор о пожизненном содержании похож на договор купли-продажи, однако имущество передается не за конкретную сумму, а за выполнение определенных обязательств (в том числе, финансовых). Заключая такой договор, следует помнить, что главной его целью является получение обеспечения и ухода, и все его условия должны быть четко прописаны, а сам договор – заверен нотариально», – резюмирует Завалиев Артем Анатольевич.