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    Політика

    «Європейська солідарність» оголосила, що переходить в опозицію і вимагає посаду віцеспікера

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    «Європейська солідарність» оголосила, що переходить в опозицію і вимагає посаду віцеспікера

    Посаду віцеспікера Ради надають опозиції

    Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко заявила, що вони переходять в опозицію. Про це вона заявила під час обговорення кандидатури Дмитра Разумкова на посаду спікера Верховної Ради.

    «Політична сила «Європейська солідарність» вітає переможців цих виборів. Ми переходимо в опозицію. І сьогодні про це оголошуємо, що переходимо в опозицію до правлячої партії, але звичайно не до України», - заявила Геращенко з парламентської трибуни.

    Вона зазначила, що їх партія завжди буде займати жорстку позицію щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету України, в тому числі в стінах парламенту.

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    В «Європейській солідарності» вимагають, щоб їх члена призначили віцеспікером Ради як представника опозиції.

    «Ми як опозиція так  само будемо претендувати на посаду віце-спікера. На всіх інших кадрових рішеннях ми будемо голосувати проти», - сказала Геращенко.

    Вона також нагадала, що під час розподілу посад в комітетах був порушений квотний принцип: ЄС отримала 4 посади, а «Голос», фракція якої є меншою, отримала 13 посад.

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    Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Геращенко
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