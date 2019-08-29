Зеленський вшанував пам’ять загиблих захисників України: Ми – нація миру. Але ми сильні, коли це потрібно



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Президент України Володимир Зеленський Фото: .facebook.com/zelenskiy95

Президент України: Нині сонях нагадує про кожного, ставши символом нашої скорботи й пам’яті

Сьогодні до Михайлівського Золотоверхого принесли майже 400 соняхів. За кожного загиблого чотири роки тому в пекельних боях під Іловайськом. Серед розквітлих і стиглих соняхів. Про це написав у Facebook президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам’ять загиблих захисників України.

«У ці дні полягли сотні, а у мільйонів завмирали серця й застигали сльози в очах. 29 серпня заснуло вічним сном найбільше героїв Іловайського котла – майже половина. Сьогодні, на шостий рік війни, Донбас политий кров’ю тисяч. Відтепер ми вшановуватимемо їх саме 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників України. Нині сонях нагадує про кожного, ставши символом нашої скорботи й пам’яті», - написав президент.

Він зазначив, що українці – нація миру. «Але ми сильні, коли це потрібно. І «в ріднім краї панувати не дамо нікому…» Я знаю, що ми зупинимо цю війну та повернемо додому наших полонених, відродимо Донбас, повернемо анексований Крим і доведемо, що Україна – єдина та неподільна країна, держава й нація. І знаю, що ніколи не забудемо всіх, хто віддав за це життя», - підсумував президент.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч вперше 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Цю пам’ятну дату своїм указом встановив президент Володимир Зеленський, про що він повідомив під час урочистостей 24 серпня.

Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі, повідомила речниця глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.

Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.