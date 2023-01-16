Народний депутат отримав підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії: деталі

Герасимов стверджує, що ця нерухомість у 2013 була передана «в дар батькам», тож і вносити в декларацію він її не мав

Артур Герасимов не вказав у декларації віллу в Іспанії та гроші на рахунках у банку





Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії народному депутату IX скликання Артуру Герасимову. Депутат заявив, про «дешевий піар».

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За даними слідства, депутат не вносив до декларацій двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тис. євро (станом на 2013 рік). Крім того, він не декларував також $1600 на рахунках в українських банках, повідомили в пресслужбі НАБУ.

«Розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів програми «Схеми»», – зазначили в Бюро.

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У квітні 2021 року журналісти «Схем» писали, що маєток в Іспанії має народний депутат Артур Герасимов ("ЄС"). У деклараціях цю нерухомість він не вказував. За даними журналістів, він придбав його у 2013 році. Площа нерухомсті – 120 кв. метрів.

Артур Герасимов у коментарі ЗМІ заявив, назвав підозру «дешевим піаром», не сумнівається в своїй правоті і тому, що виграє цю справу в ВАКС.

Він заявив, що квартиру придбав у 2013 році, до початку політичної діяльності і обрання депутатом. «Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні у кого не виникає питань або сумнівів», – сказав нардеп.

Герасимов стверджує, що ця нерухомість у 2013 була передана «в дар батькам», тож і вносити в декларацію він її не мав.

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Нагадаємо,раніше повідомлялося, що «Слуга народу» Камельчук отримав підозру.Справа стосується неправдивого декларування орендованої квартири в Києві та непогашеного кредитного зобов'язання перед банком.

Також Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру колишньому народному депутату від Радикальної партії Олега Ляшка Сергію Скуратовському. Посадовця підозрюють в організації схеми заволодіння правами вимоги по кредитам, що призвело до заподіяння понад 112 млн грн збитків приватному банку.