Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство

Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн гривень

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з найгучніших корупційних проваджень минулого року – про можливе отримання хабаря в розмірі 722 млн грн колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. Про це йдеться на сайті НАБУ.

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2 лютого стороні захисту Насірова та іншого підозрюваного (його колишнього радника) відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі. Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.

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Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіровим, його радником та іншими особами, переважно родичами.

«Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту», – пояснює слідство.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ. Що ж до власника агрохолдингу: слідство ще триває.

Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

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У жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.