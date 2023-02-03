Головна Новини
search button user button menu button

Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров
фото: Укрінформ

Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн гривень

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з найгучніших корупційних проваджень минулого року – про можливе отримання хабаря в розмірі 722 млн грн колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. Про це йдеться на сайті НАБУ. 

2 лютого стороні захисту Насірова та іншого підозрюваного (його колишнього радника) відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі. Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.

Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіровим, його радником та іншими особами, переважно родичами.

«Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту», – пояснює слідство.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ. Що ж до власника агрохолдингу: слідство ще триває. 

Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

Теги: НАБУ Роман Насіров розслідування хабар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Франції Емманюель Макрон
До уваги пана Макрона: єдиною гарантією безпеки для Франції буде перемога України
5 сiчня, 18:57
Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
19 сiчня, 16:05
Правоохоронці викрили «на гарячому» голову та депутата однієї з міських рад Одещини
Правоохоронці викрили «на гарячому» голову та депутата однієї з міських рад Одещини
25 сiчня, 11:05
Рашист Вассерман хитро викрутився, розповідаючи, чому рідний брат з Одеси не спілкується з ним
Рашист Вассерман хитро викрутився, розповідаючи, чому рідний брат з Одеси не спілкується з ним
24 сiчня, 12:00
Кіберполіцейські викрили ботоферму через яку поширювали ворожий контент
У Тернополі поліція викрила ботоферму, через яку поширювалася російська пропаганда
4 сiчня, 04:27
Чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети
Детектив Бюро економічної безпеки «кришував» підпільний збут електронних сигарет
4 сiчня, 16:37
Євген Захаров розповідає, що правоохоронці тісно співпрацюють з правозахисниками і відкривають провадження про скоєння злочинів
Директор Харківської правозахисної групи розповів, що заважає розслідувати злочини росіян
15 сiчня, 08:12
Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам
Замминистра разоблачили на взятке: стали известны подробности аферы
22 сiчня, 12:34
СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти»
Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру (фото)
Сьогодні, 10:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
18K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
9566
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
9542
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg

Новини

Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15
Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»
Вчора, 23:25
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
Вчора, 23:00
Розклад чемпіонату світу-2023 з біатлону
Вчора, 22:38

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту