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Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Ворог продовжує перебільшувати власні військові досягнення
Фото: Центр протидії дезінформації

Сили оборони спростували чергову дезінформацію та повідомили про ситуацію на Харківщині

Російська пропаганда продовжує поширювати неправдиві повідомлення про нібито захоплення українських населених пунктів. Зокрема, йдеться про Козачу Лопань на Харківщині.

Військові 14 армійського корпусу спростували інформацію про «захоплення», передає «Главком». Захисники повідомили, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Водночас обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація є динамічною, українські військові утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають противнику системного вогневого ураження.

Від початку активних бойових дій у районі Козачої Лопані російські війська зазнали значних втрат. За даними Сил оборони, противник втратив 178 військовослужбовців убитими та ще 210 – пораненими.

Українські військові наголошують, що контролюють ситуацію на цьому напрямку та продовжують виконувати бойові завдання.

Сили оборони закликають довіряти інформації лише з офіційних джерел і не піддаватися ворожим маніпуляціям.

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Теги: ЗСУ пропаганда військові дезінформація

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