Ринок вживаних авто змінився: які машини обирають українці

У серпні українці перепродали на 6,4% менше вживаних авто, ніж торік

Попит на вживані авто знизився, але продажі окремих моделей зросли

У серпні в Україні перепродали 71 154 вживані легкові автомобілі – на 4,3% менше, ніж у липні, та на 6,4% менше, ніж рік тому. Водночас майже третину угод оформили через «Дію», а електромобілі та гібриди разом зайняли 9,5% ринку. Про це пише «Главком» із посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Переоформлення через «Дію» зростає

У серпні через «Дію» перереєстрували 22 615 вживаних легковиків, або 31,8% усіх внутрішніх перепродажів. Ще 48 539 автомобілів, або 68,2%, оформили у сервісних центрах МВС.

Порівняно з липнем кількість угод через «Дію» зросла на 1,4%, тоді як у сервісних центрах скоротилася на 6,8%.

За рік тенденція ще помітніша: кількість автомобілів, переоформлених через «Дію», зросла на 70,4%, а фізичних оформлень стало на 22,6% менше.

Volkswagen залишається найпопулярнішою маркою

Найбільше перепродажів у серпні припало на Volkswagen – 8 677 автомобілів. Друге місце посів Renault із 4 309 угодами, третє – BMW із 3 887.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли:

ВАЗ/Lada – 3 732;

Skoda – 3 698;

Audi – 3 582;

Toyota – 3 506;

Ford – 3 455;

Hyundai – 3 276;

Mercedes-Benz – 3 217.

Разом ці десять марок забезпечили 41 339 перепродажів, або 58,1% усього сегмента.

При цьому всі представники топ-10 втратили обсяги порівняно з липнем. Найменше скорочення за місяць зафіксували у Hyundai – 0,6%.

Окремо вирізняється Tesla. У серпні перепродали 1 252 автомобілі цієї марки. Це 20-те місце, але за рік кількість таких угод зросла на 30,7%.

Passat випередив Lanos та Octavia

Серед моделей перше місце посів Volkswagen Passat – 2 295 перепродажів. Другим став ZAZ/Daewoo Lanos із 2 175 угодами, а третім – Skoda Octavia з 2 109.

До десятки лідерів також увійшли Volkswagen Golf, Renault Megane, BMW 3 Series, Ford Focus, BMW 5 Series, Chevrolet Aveo/ZAZ Vida та Opel Astra.

Загалом десять найпопулярніших модельних сімейств забезпечили 14 575 перепродажів, або 20,5% сегмента.

Порівняно з липнем кількість угод зросла лише для трьох моделей – Volkswagen Golf, Ford Focus та Chevrolet Aveo/ZAZ Vida.

Понад половину авто становлять машини старше 16 років

Середній вік автомобілів, які змінили власника у серпні, становив 15,96 року, а медіанний – 16 років.

Найбільше угод припало на автомобілі віком 16–20 років – 20 606, або 29% ринку. Ще 16 377 автомобілів, або 23%, були віком 21 рік і більше.

Загалом машини віком від 16 років забезпечили 36 983 перепродажі, або 52% усіх угод.

Натомість автомобілі віком до п'яти років становили лише 8,8% ринку.

Електромобілі продовжують набирати популярність

Найбільшою групою на вторинному ринку залишаються бензинові автомобілі – 30 275 угод, або 42,5%.

Дизельні машини забезпечили 19 224 перепродажі, або 27%, автомобілі з ГБО – 14 603, або 20,5%.

Водночас електромобілів у серпні перепродали 4 957, а гібридів – 1 827. Разом вони забезпечили 6 784 угоди, або 9,5% внутрішнього ринку.

Порівняно з минулим роком кількість перепродажів електромобілів зросла на 38,2%, а гібридів – на 14,3%. Загалом електромобілі та гібриди додали 30,8%.

При цьому бензинових автомобілів за місяць стало менше на 4,9%, дизельних – на 5,7%, а машин із ГБО – на 3,5%.

Київ лідирує за кількістю оформлень

У сервісних центрах МВС у серпні оформили 48 539 внутрішніх перепродажів.

Найбільше угод припало на Київ – 7 521. Далі розташувалися Дніпропетровська область – 4 454, Київська – 3 535, Одеська – 3 476, Львівська – 3 060 та Харківська – 2 791.

Разом ці шість регіонів забезпечили 24 837 фізичних оформлень, або 51,2% від їхньої загальної кількості.

Не весь вторинний ринок пішов у мінус

Загалом у серпні в Україні придбали 80 254 вживані транспортні засоби. Легковики становили 71 154 із них.

Водночас кількість мотоциклів за рік зросла на 28,5%, напівпричепів – на 7,4%, а причепів – на 4,1%.

Натомість вантажних автомобілів перепродали на 4,3% менше, а автобусів – на 35,8% менше, ніж торік.

Раніше «Главком» писав, що у липні українці придбали понад 5,2 тис. вживаних автомобілів зі США – на 8% більше, ніж роком раніше. Найпопулярнішими моделями були Tesla Model Y, Ford Escape, Tesla Model 3, Nissan Rogue та BMW X5.