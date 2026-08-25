Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі
Українці розійшлися в думках через фразу Андрія Хливнюка
Лідер музичного гурту «Бумбокс», співак-військовий Андрій Хливнюк висловився про цивільних, порівнявши їх із «вівцями». У мережі його слова стали темою для дискусій. Про це розповідає «Главком».
Які слова Хливнюка викликали обговорення у мережі
Андрій Хливнюк дав коментар у прямому етері. Співака запитали, чи змінилося його ставлення до українського суспільства після початку великої війни та того, коли він долучився до війська.
У відповідь на це питання Хливнюк пригадав вислів про вовка, овець та вівчарку. «Молоді хлопці, молодші питають або десь у розмові ти чуєш. І буває, хтось із старших скаже молодому, хто образився на мирняк, що вівчарка не ображається на вівцю за те, що та боїться вовка. Вона просто захищає», – сказав він. Зокрема, Хливнюк мав на увазі, що військові не повинні ображатися на цивільних за те, що вони бояться війни, адже завдання військових захищати їх від ворога.
Реакція мережі
Зрештою, у мережі зʼявилося кілька дописів, зокрема на платформі Threads. Користувачам не сподобалося порівняння співака, та водночас коментатори почали вести обговорення. Дехто зауважив, що військовий нікого не ображав, а його фраза була влучною:
- «Не очікувала такого від нього. А раніше писав та співав про інше!»
- «Вівці найбільше боялися вовка, але найбільше овець зʼїв пастух».
- «Та ні, порівняння нормальне. Просто кожен у ньому бачить те, що хоче бачити».
- «Це про тих, хто його не сприймає як військового і каже, що він не воює».
- «В сенсі. Що він сказав не так? Він не зневажив «овець», просто кожен має свою задачу. Якщо ви образились – то питання до вас, а не до нього».
Також була частина коментаторів, яка стала на захист Андрія Хливнюка. Серед них і музикант Женя Галич, який нещодавно звільнився з лав ЗСУ:
- «Не дарма Андрій Володимирович – мій кумир! Честь», – зауважив Галич.
- «Так неймовірно круто сказав! Мирняк образився?»
- «Все по ділу сказав».
- «Влучно сказано».
- «Дяка Андрію за позицію! За любов до України та українців. Говорити можна багато, пройдіть його шлях, але ж ні. Легше говорити. А «Бумбоксу» своє робити».
Нагадаємо, у липня 2026 року Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності підписав указ про присвоєння почесних звань українським митцям, науковцям, медикам та іншим видатним діячам. Звання заслуженого артиста України було присвоєно співакові, вокалістові гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку.
Читайте також:
- Гурти «Без обмежень» і «Бумбокс» отримали статус критично важливих підприємств
- Хливнюк розповів, що буде із російськими піснями «Бумбоксу»
- Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту
- «Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам
Коментарі — 0