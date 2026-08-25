Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі

Українці розійшлися в думках через фразу Андрія Хливнюка

Лідер музичного гурту «Бумбокс», співак-військовий Андрій Хливнюк висловився про цивільних, порівнявши їх із «вівцями». У мережі його слова стали темою для дискусій. Про це розповідає «Главком».

Які слова Хливнюка викликали обговорення у мережі

Андрій Хливнюк дав коментар у прямому етері. Співака запитали, чи змінилося його ставлення до українського суспільства після початку великої війни та того, коли він долучився до війська.

У відповідь на це питання Хливнюк пригадав вислів про вовка, овець та вівчарку. «Молоді хлопці, молодші питають або десь у розмові ти чуєш. І буває, хтось із старших скаже молодому, хто образився на мирняк, що вівчарка не ображається на вівцю за те, що та боїться вовка. Вона просто захищає», – сказав він. Зокрема, Хливнюк мав на увазі, що військові не повинні ображатися на цивільних за те, що вони бояться війни, адже завдання військових захищати їх від ворога.

Реакція мережі

Зрештою, у мережі зʼявилося кілька дописів, зокрема на платформі Threads. Користувачам не сподобалося порівняння співака, та водночас коментатори почали вести обговорення. Дехто зауважив, що військовий нікого не ображав, а його фраза була влучною:

«Не очікувала такого від нього. А раніше писав та співав про інше!»

фото: скриншот Threads

«Вівці найбільше боялися вовка, але найбільше овець зʼїв пастух».

фото: скриншот Threads

«Та ні, порівняння нормальне. Просто кожен у ньому бачить те, що хоче бачити».

фото: скриншот Threads

«Це про тих, хто його не сприймає як військового і каже, що він не воює».

фото: скриншот Threads

«В сенсі. Що він сказав не так? Він не зневажив «овець», просто кожен має свою задачу. Якщо ви образились – то питання до вас, а не до нього».

Також була частина коментаторів, яка стала на захист Андрія Хливнюка. Серед них і музикант Женя Галич, який нещодавно звільнився з лав ЗСУ:

фото: скриншот Threads

«Не дарма Андрій Володимирович – мій кумир! Честь», – зауважив Галич.

«Так неймовірно круто сказав! Мирняк образився?»

фото: скриншот Threads

«Все по ділу сказав».

фото: скриншот Threads

«Влучно сказано».

фото: скриншот Threads

«Дяка Андрію за позицію! За любов до України та українців. Говорити можна багато, пройдіть його шлях, але ж ні. Легше говорити. А «Бумбоксу» своє робити».

Нагадаємо, у липня 2026 року Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності підписав указ про присвоєння почесних звань українським митцям, науковцям, медикам та іншим видатним діячам. Звання заслуженого артиста України було присвоєно співакові, вокалістові гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку.