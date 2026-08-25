Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Хливнюк з початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті країн
фото: Іnstagram.com/andriihorolski

Українці розійшлися в думках через фразу Андрія Хливнюка

Лідер музичного гурту «Бумбокс», співак-військовий Андрій Хливнюк висловився про цивільних, порівнявши їх із «вівцями». У мережі його слова стали темою для дискусій. Про це розповідає «Главком».

Які слова Хливнюка викликали обговорення у мережі

Андрій Хливнюк дав коментар у прямому етері. Співака запитали, чи змінилося його ставлення до українського суспільства після початку великої війни та того, коли він долучився до війська.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У відповідь на це питання Хливнюк пригадав вислів про вовка, овець та вівчарку. «Молоді хлопці, молодші питають або десь у розмові ти чуєш. І буває, хтось із старших скаже молодому, хто образився на мирняк, що вівчарка не ображається на вівцю за те, що та боїться вовка. Вона просто захищає», – сказав він. Зокрема, Хливнюк мав на увазі, що військові не повинні ображатися на цивільних за те, що вони бояться війни, адже завдання військових захищати їх від ворога.

Реакція мережі

Зрештою, у мережі зʼявилося кілька дописів, зокрема на платформі Threads. Користувачам не сподобалося порівняння співака, та водночас коментатори почали вести обговорення. Дехто зауважив, що військовий нікого не ображав, а його фраза була влучною:

  • «Не очікувала такого від нього. А раніше писав та співав про інше!»
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Вівці найбільше боялися вовка, але найбільше овець зʼїв пастух».
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Та ні, порівняння нормальне. Просто кожен у ньому бачить те, що хоче бачити».
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Це про тих, хто його не сприймає як військового і каже, що він не воює».
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 4
фото: скриншот Threads
  • «В сенсі. Що він сказав не так? Він не зневажив «овець», просто кожен має свою задачу. Якщо ви образились – то питання до вас, а не до нього».

Також була частина коментаторів, яка стала на захист Андрія Хливнюка. Серед них і музикант Женя Галич, який нещодавно звільнився з лав ЗСУ:

Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Не дарма Андрій Володимирович – мій кумир! Честь», – зауважив Галич.
  • «Так неймовірно круто сказав! Мирняк образився?»
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 6
фото: скриншот Threads
  • «Все по ділу сказав».
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 7
фото: скриншот Threads
  • «Влучно сказано».
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі фото 8
фото: скриншот Threads
  • «Дяка Андрію за позицію! За любов до України та українців. Говорити можна багато, пройдіть його шлях, але ж ні. Легше говорити. А «Бумбоксу» своє робити».

Нагадаємо, у липня 2026 року Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності підписав указ про присвоєння почесних звань українським митцям, науковцям, медикам та іншим видатним діячам. Звання заслуженого артиста України було присвоєно співакові, вокалістові гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку.

Читайте також:

Теги: Андрій Хливнюк військові соцмережі війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисникові назавжди 18
Пішов на війну з другого курсу Острозької академії. Згадаймо Арсена Деркача
21 серпня, 09:00
Носієм боєприпасу «Бандероль» є російський безпілотник «Оріон»
Росія атакувала логістичні склади поблизу Житомира
20 серпня, 11:36
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Києві
У Борисполі під удар РФ потрапили продуктові склади та обʼєкти Червоного Хреста
20 серпня, 09:59
Лі Чже Мьон висловив сподівання на особисту зустріч із представниками Пхеньяна
Південна Корея запропонувала КНДР укласти остаточний мир
16 серпня, 00:30
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США змінили тактику проти Ірану
«Такого світ ще ніколи не бачив». США анонсували новий етап тиску на Іран
14 серпня, 09:28
До частина фірм-переможців є конкретні питання та зауваження з боку контролюючих органів
«Нова українська школа». Знайомтесь, випускники-мультимільйонери! Освіта
11 серпня, 12:00
Росія тестує не ППО, а політичну волю НАТО
Для чого російські дрони завітали до Румунії
4 серпня, 14:03
Лора Лумер зробила заяву про Путіна
«Я б його вбила»: соратниця Трампа зробила різку заяву про Путіна
1 серпня, 07:07
ЗСУ продовжують утримувати низку позицій на північ від Мирного, а також у районі Залізничного, Святопетрівки, Варварівки та Добропілля
Росіяни не врахували один фактор. Наступ на Оріхів забуксував
27 липня, 11:21

Шоу-біз

Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі
Андрій Хливнюк порівняв цивільних із «вівцями»: реакція мережі
Камалія у палаючому басейні заспівала нову пісню (відео)
Камалія у палаючому басейні заспівала нову пісню (відео)
«Я поки що українець». Олег Винник заговорив про зміну громадянства
«Я поки що українець». Олег Винник заговорив про зміну громадянства
79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві
79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві
Павло Зібров показав ексклюзивні фото дружини-іменинниці (фото)
Павло Зібров показав ексклюзивні фото дружини-іменинниці (фото)
Проблема харасменту в театрі. Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому юні актриси стають мовчазними жертвами
Проблема харасменту в театрі. Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому юні актриси стають мовчазними жертвами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
69K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua