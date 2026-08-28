Автопарк часів війни: які машини тепер купує держава

Пікапи – для фронту, Duster – для поліції. Військові стали головними покупцями транспорту через Prozorro

Більше 10 тис. транспортних засобів на 14 млрд грн – стільки замовники законтрактували за останні півтора року. Найбільше грошей спрямували військові частини та установи системи МВС.

Команда Dozorro TI Ukraine досліджує закупівлі автомобілів з 2019 року. Цього разу ми проаналізували, хто придбав найбільше авто за останні пів року, які моделі стали найпопулярнішими і як повномасштабна війна змінила державний попит на транспорт.

Для цього дослідження бралися закупівлі, оголошені упродовж 2025 року та до 13 червня 2026-го, незалежно від процедури. Враховували завершені лоти, за якими договори мають статус «активний» або «виконаний». Основу вибірки становлять закупівлі за кодом 34110000-1 «Легкові автомобілі». Додатково перевірили закупівлі за кодом 34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби», у яких згадувалися пікапи, фургони або транспорт підвищеної прохідності. Спеціалізовану техніку, зокрема автомобілі швидкої допомоги та наземні дрони, до вибірки не включалися. Водночас до неї потрапили не лише звичайні легковики, а й квадроцикли, багі та UTV. Через великий обсяг вибірки ми не могли вручну перевірити кожну закупівлю та всі зміни до договорів. Оскільки замовники могли змінювати кількість автомобілів, ціни та суми договорів уже після їх укладення, у даних можуть бути окремі неточності.

10 тисяч машин: скільки і коли купували

За досліджуваний період замовники законтрактували понад 10 тис. транспортних засобів на 14 млрд грн. Із них 9,1 млрд грн законтрактували у 2025 році, ще 4,9 млрд грн – від початку 2026-го до 13 червня.

Найактивніше транспорт купували наприкінці року, коли замовники традиційно поспішають використати бюджетні кошти. Так, у листопаді оголошено 265 лотів – кожен шостий за рік. Загалом на останній квартал минулого року припало 614 лотів, тобто 38% річної кількості.

Типова машина в цій вибірці коштувала від 1 до 2 млн грн. У такому ціновому діапазоні придбано 6,4 тис. транспортних засобів – 61% від загальної кількості. Ще майже 25% обійшлися менш ніж як у 1 млн грн. До цієї категорії, зокрема, потрапили вживані автомобілі, які купували для Сил оборони. Менше 12% становлять авто від 2 до 3 млн грн. Дорожчий транспорт траплявся значно рідше: 154 машини коштували від 3 до 4 млн грн, а ще 83 – понад 4 млн грн.

Хто замовляв найбільше

Найбільшим окремим замовником залишилася Національна поліція. Вона законтрактувала 2,2 тис. машин на 2,8 млрд грн – приблизно кожен п’ятий автомобіль у нашій вибірці. Якщо ж говорити загалом про МВС, загальна вартість їхніх автомобільних контрактів сягне 4,38 млрд грн, або 31% від усієї суми.

Однак найбільше коштів на транспорт загалом спрямували військові. Упродовж досліджуваного періоду вони законтрактували 5,64 млрд грн – приблизно 40% від загальної вартості. Порівняно з 2024 роком сума їхніх закупівель суттєво зросла.

Таке різке зростання, ймовірно, пов’язане з тим, що військові частини отримали більше грошей на власні закупівлі. У першому кварталі 2025 року Міністерство оборони виділило бойовим бригадам майже 12,3 млрд грн, частину яких вони могли витратити на транспорт. У серпні уряд також спростив для військових закупівлю вживаних пікапів, квадроциклів, багі та мотоциклів. Військові купували машини й раніше, однак більше фінансування та простіші правила дали їм змогу робити це активніше.

Разом військові частини та структури МВС законтрактували майже 10 млрд грн. Це понад 70% усіх грошей у нашій вибірці.

Серед інших великих замовників – Управління оборонної роботи Запорізької ОДА, яка замовила транспорт для оборонних потреб на 277 млн грн. Оператор газотранспортної системи України законтрактував авто на 234 млн грн, Адміністрація Держспецзв’язку – на 223 млн грн, а підпорядковані Міністерству інфраструктури замовники – на 217 млн грн.

Отже, найбільше транспорту купували для безпекових та оборонних потреб. Навіть закупівлі цивільних органів влади нерідко призначалися для передачі автомобілів військовим.

Пікапи: головні покупці – військові

Кожна четверта машина у вибірці – пікап. За півтора року замовники законтрактували понад 2,7 тис. таких авто на 4,6 млрд грн. Це майже третина вартості всіх договорів. Із них 1,8 тис. машин на 3,1 млрд грн придбали самі військові частини. Завдяки високому кліренсу ці автівки можуть пересуватися бездоріжжям, підвозити до позицій людей, боєприпаси, спорядження та запчастини, а за потреби – евакуювати поранених.

Toyota Hilux

Найпопулярнішим пікапом стала Toyota Hilux – 696 машин на 1,3 млрд грн. Військові частини закупили 593 із них на 1,07 млрд грн, тобто 85% від загальної кількості.

Серед інших великих замовників – Департамент забезпечення Держспецзв’язку, який замовив 40 Toyota Hilux на 73,9 млн грн. Ще 20 машин на 30,2 млн грн замовив виконавчий комітет Вінницької міської ради.

KG Mobility Musso

Корейський пікап KG Mobility Musso, раніше відомий під брендом SsangYong, посів другу сходинку – 480 машин на понад 715 млн грн.

На відміну від Hilux і L200, цю модель найбільше купувала поліція. Її установи законтрактували 343 автомобілі на 495 млн грн. Зокрема Національна поліція придбала 300 машин на 433 млн грн двома партіями: 120 і 180. Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» замовила 40 автомобілів на 57,7 млн грн, а Управління поліції охорони в Києві – три на 4,3 млн грн.

Оператор газотранспортної системи України придбав 63 пікапи на 110,2 млн грн. «Укртранснафта» замовила ще 24 машини на 36,5 млн грн: 17 пікапів і сім пікапів.

Mitsubishi L200

Третє місце посів Mitsubishi L200 – 448 пікапів на 919 млн грн. Майже 90% цих машин законтрактували військові.

Оператор газотранспортної системи України придбав 15 Mitsubishi L200 на 67,4 млн грн. Ще 13 пікапів замовив Департамент економіки Одеської ОДА: п’ять на 10,3 млн грн, чотири на 8,25 млн грн і ще чотири на 8,25 млн грн.

Це помітна зміна порівняно з 2024 роком, коли головним покупцем Mitsubishi L200 було ДП «Ліси України». Тепер попит на цю модель формують насамперед військові.

Peugeot Landtrek

Організатори закупівель замовили 261 Peugeot Landtrek на 378 млн грн. Із них 155 машин на 232 млн грн припали на військові частини.

Ще 80 автомобілів на 107,1 млн грн замовило Управління оборонної роботи Запорізької обласної державної адміністрації: 70 пікапів на 92,2 млн грн та 10 на 14,9 млн грн. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради законтрактував ще 22 Landtrek на 28,9 млн грн: 20 пікапів на 26 млн грн і два на 2,9 млн грн.

У 2024 році найбільшими покупцями Landtrek були Національна поліція та бригада «Лють». Тепер основний попит перемістився до військових частин і місцевих органів влади, які підтримують Сили оборони.

Isuzu D-Max

П’ятірку замикає Isuzu D-Max – 166 машин на 307 млн грн. Військові частини замовили 136 із них на 256 млн грн, або понад 80%.

Решту 30 пікапів на 49,9 млн грн придбав виконавчий комітет Криворізької міської ради – 15 автомобілів у першій закупівлі і 15 у другій.

Кросовери: Duster поза конкуренцією

Майже кожна третя машина у вибірці – кросовер. Загалом замовники законтрактували понад 3,2 тис. таких автомобілів на 3,9 млрд грн. Найбільше їх придбали установи поліції.

Renault Duster

Renault Duster залишається беззаперечним лідером серед усіх моделей. За півтора року організатори закупівель замовили 2,2 тис. таких кросоверів на 2,6 млрд грн. Тобто кожен п’ятий транспортний засіб у вибірці був Duster.

Renault Duster – порівняно недорогий компактний кросовер, який підходить і для міста, і для нескладного бездоріжжя. Найбільше таких автомобілів закупила поліція. Її установи законтрактували 1,5 тис. Renault Duster на 1,7 млрд грн. Із них майже 1,3 тис. машин на 1,5 млрд грн придбала безпосередньо Національна поліція України.

Kia Sportage

Друге місце серед кросоверів несподівано посів Kia Sportage – 379 автомобілів на 474 млн грн. У 2024 році ця модель узагалі не потрапила до п’ятірки найпопулярніших кросоверів.

Майже всі Kia Sportage придбали установи поліції – 360 машин на 447 млн грн. Із них 356 автомобілів на 442 млн грн замовила Національна поліція двома великими партіями: 200 машин у травні 2025 року і 156 у грудні.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson купували значно різноманітніші замовники. Загалом 37 установ придбали 100 таких кросоверів на 133 млн грн.

Державне бюро розслідувань законтрактувало 16 автомобілів на 19,6 млн грн. Це були три закупівлі – на 13 машин, дві машини та одну машину.

СБУ та її підрозділи придбали 19 автомобілів на 24,6 млн грн. Зокрема, третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях замовило шість спеціалізованих Hyundai Tucson на 7,24 млн грн.

Ще шість Hyundai Tucson на 8,13 млн грн придбало Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Toyota RAV4

Замовники законтрактували 94 Toyota RAV4 на 179 млн грн. Із них 68 машин на 134 млн грн придбали військові частини.

СБУ та її регіональні управління замовили 14 Toyota RAV4 на 21,4 млн грн. Центральний апарат СБУ придбав 12 машин, ще дві замовило управління в Черкаській області. У 2024 році 80% придбаних Toyota RAV4 припадало на СБУ. Тепер найбільше цієї моделі купували військові частини.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq замикає п’ятірку найпопулярніших кросоверів – 77 машини на 151 млн грн. Kodiaq купували 43 замовники, серед них військові частини, установи поліції, СБУ та її підрозділи.

Седани: першість Skoda Octavia

Найпоширенішими моделями стали Skoda Octavia, Renault Taliant і Toyota Corolla. Закупівлі цієї категорії охоплювали як великі партії для установ поліції, так і невеликі замовлення державних та комунальних установ.

Skoda Octavia

Skoda Octavia стала беззаперечним лідером – замовники законтрактували 601 автомобіль на 740 млн грн. Це більш ніж у вісім разів перевищує показник Renault Taliant, який посів друге місце.

Найбільшим замовником Skoda Octavia стала Національна поліція України. У квітні 2026 року вона законтрактувала 300 спеціалізованих автомобілів на 360,9 млн грн.

Ще 220 Octavia на 278,3 млн грн припало на Центр обслуговування підрозділів Національної поліції. Основну частину цієї кількості сформувала закупівля 200 автомобілів на 244,4 млн грн. Решту центр замовляв невеликими партіями або по одній машині.

Renault Taliant

Renault Taliant посіла друге місце – 73 автомобілі на 59,6 млн грн. Його першість сформували численні закупівлі невеликими партіями, які проводили різні державні та комунальні установи.

Найбільше Taliant – десять на 7,2 млн грн – замовило Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому. Ще п’ять Renault Taliant на 4 млн грн придбала Чернівецька обласна державна лікарня ветеринарної медицини.

Toyota Corolla

На третій сходинці Toyota Corolla – 72 седанів на 79,7 млн грн. Найбільшу партію – 14 автомобілів на 15,9 млн грн – замовив Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому підписало договір на купівлю десяти Corolla на 9,6 млн грн, а комунальна організація «Автотранспортник» Київської міської ради – вісім на 8,5 млн грн.

Toyota Camry

Toyota Camry також втратила позиції в рейтингу седанів: 34 автомобілі на 59 млн грн проти 68 машин у 2024 році.

Найбільше Camry замовив Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України – 11 на 17 млн грн. Служба безпеки України та її підрозділи придбали п’ять Camry на 9 млн грн – по одній машині для управлінь у Полтавській, Закарпатській, Миколаївській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Ще чотири автомобілі на 7,5 млн грн купив Український державний центр радіочастот.

Skoda Superb

П’ятірку найпопулярніших седанів замикає Skoda Superb – 24 автомобілі на 48 млн грн. Найбільше Superb законтрактував Центр обслуговування підрозділів Національної поліції – три машини на 6,3 млн грн. Їх купували окремо: за 2,1 млн грн, 2,4 млн грн та 1,8 млн грн.

Національне антикорупційне бюро в межах однієї багатолотової закупівлі замовило три Superb на 6,4 млн грн.

Фургони та мінівени: дедалі більше для війська

Приблизно кожен сьомий транспортний засіб у вибірці – фургон або мінівен. Загалом замовники законтрактували майже 1,5 тис. таких машин на 2,9 млрд грн. Залежно від комплектації, їх можна використовувати для перевезення людей, обладнання, матеріалів та інших вантажів.

Ford Transit

Ford Transit став найпопулярнішою моделлю серед фургонів і мінівенів – 300 автомобілів на 767 млн грн. Військові частини замовили 260 із них на 696,1 млн грн. Це 87% машин і понад 90% їхньої вартості.

Головне управління Національної гвардії замовило дев’ять автомобілів на 24,3 млн грн. Найбільшим цивільним замовником стало «Волиньобленерго» – 11 машин на 17,3 млн грн.

Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter посів друге місце –224 автомобілі на 569 млн грн. Військові частини замовили 204 із них на 518 млн грн – понад 90% загальної кількості та вартості.

Головний центр капітального будівництва, реконструкції та закупівель Держприкордонслужби також замовив 13 фургонів на 29,3 млн грн.

Toyota Proace

Toyota Proace посіла третє місце – 127 автомобілі на 208 млн грн. Військові частини законтрактували 23 автомобілі на майже 32 млн грн. Найбільшу партію замовила Національна поліція – 50 машин на 81 млн грн.

Hyundai Staria

Четверте місце посіла Hyundai Staria – 114 автомобілів на 269 млн грн. Значну частину попиту сформували військові: 11 військових частин замовили загалом 45 Hyundai Staria на 105,3 млн грн. Це майже 40% усіх автомобілів цієї моделі у вибірці. Державне бюро розслідувань законтрактувало сім спеціалізованих Hyundai Staria: чотири на 8,7 млн грн та три на 7,1 млн грн.

Renault Express

Організатори закупівель замовили 95 Renault Express на 166 млн грн. Одна з військових частин Нацгвардії замовила 11 спеціалізованих Renault Express на 70,5 млн грн: шість ізотермічних фургонів і п’ять комбінованих автомобілів. Одна така машина в середньому коштувала 6,4 млн грн.

«Житомиробленерго» замовило 14 Renault Express на 14 млн грн двома партіями: вісім автомобілів і шість автомобілів. «Закарпаттяобленерго» законтрактувало сім машин на 6,8 млн грн: п’ять і дві.

Квадроцикли, багі та UTV

Квадроцикли, багі та UTV мотовсюдиходи переважно замовляли для потреб Сил оборони. Ця компактна техніка може пересуватися бездоріжжям, тому її використовують для підвезення людей і вантажів, евакуації та інших завдань поблизу фронту. Найбільшими замовниками стали Агенція оборонних закупівель, військові частини, Нацгвардія та прикордонники.

Загалом до вибірки увійшло 1,7 тис. такого транспорту на понад 773 млн грн. Більшість становили квадроцикли – 1, 5 тис. на 652,9 млн грн. Також замовники законтрактували 82 багі на 61,6 млн грн і 26 UTV на 23,5 млн грн.

Ще 45 машин CFMOTO на 35,4 млн грн замовили змішаними партіями. До них увійшли квадроцикли CFORCE, спортивні мотовсюдиходи ZFORCE та утилітарні UTV UFORCE.

Однак це не всі закупівлі такої техніки у Prozorro за досліджуваний період. До вибірки увійшли лише тендери, які замовники оголосили за кодом 34110000-1 «Легкові автомобілі». Квадроцикли, багі та UTV могли також закуповувати за іншими кодами.

фото: UTV UFORCE 1000

фото: квадроцикл CFMOTO CFORCE

фото: багі ATC Bolt 1000

Що показали закупівлі

Державний попит на транспорт значною мірою визначає війна. Понад 70% вартості проаналізованих договорів припало на військові частини та систему МВС. Самі військові частини законтрактували транспорт на 5,64 млрд грн – приблизно 40% загальної суми.

Зростання закупівель військових частин, імовірно, пов’язане не лише з потребами фронту, а й зі збільшенням їхнього фінансування та спрощенням процедур. У 2025 році бойові бригади отримали додаткові кошти, які могли самостійно спрямовувати на необхідні закупівлі. Крім того, уряд спростив для військових придбання вживаних пікапів, квадроциклів, багі та мотоциклів. Це дало частинам більше можливостей самостійно забезпечувати себе необхідним транспортом.

Частину автомобілів для Сил оборони замовляли й цивільні органи влади. Тому реальна частка транспорту, призначеного для оборонних потреб, може бути ще більшою, ніж видно з переліку замовників.

Водночас закупівлі досі концентруються наприкінці року: 38% лотів за 2025 рік оголошено в останньому кварталі. Отже, на державний попит одночасно впливають потреби війни, можливості військових частин самостійно купувати транспорт і бюджетний цикл.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Наталія Іжицька, журналістка Dozorro TI Ukraine