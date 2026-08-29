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Кабмін готує зміни для роботи під час тривоги, комендантську годину теж переглянуть

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кабмін готує зміни для роботи під час тривоги, комендантську годину теж переглянуть
Корецький анонсував перегляд підходів до комендантської години та «доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози»
фото з відкритих джерел

Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд виділить кошти з резервного фонду для компенсації постраждалим через детонації у селі Мила на Київщині. Крім того, анонсував адаптацію роботи держави і, зокрема, Києва до «нової тактики російських атак». Про це повідомляє «Главком».

«Перше – на позачерговому засіданні Уряд ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі», – написав Корецький.

Крім того, після наради за участю Головнокомандувача, міністра внутрішніх справ, ДСНС, міського голови Києва, представників Офісу президента та РНБО, напрацювали пропозиції, як адаптувати роботу держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до «нової тактики російських атак».

Протягом останніх декількох днів росіяни атакували Україну, зокрема Київ, дронами цілоденно, а в столиці повітряна тривога лунала більше 10 разів.

«Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися», – додав прем’єр.

Корецький заявив, що уряд працює над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури, щоб «збільшити захист людей і можливості жити у містах та громадах».

Він також анонсував перегляд підходів до комендантської години та «доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози».

Нагадаємо, російські війська перейшли до нової фази війни на виснаження, суттєво розширивши перелік цілей для повітряних ударів. Тепер під атаками дедалі частіше опиняються не лише військові об'єкти, а й логістичні центри, склади, торговельні мережі та підприємства.

Також в Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий голод – робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів.

 

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Теги: Київ Сергій Корецький росіяни тривога ворог транспорт метро міністр

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