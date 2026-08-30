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Кім Чен Ин раптово змінив міністра оборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кім Чен Ин раптово змінив міністра оборони
Кім Чен Ин перебудовує військове керівництво
фото з відкритих джерел

Кадрові зміни відбуваються у період, коли Північна Корея залишається під міжнародними санкціями через свою ядерну програму

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин звільнив міністра оборони Но Кван Чхоля та суттєво понизив його позиції в партійній ієрархії. Одночасно у військовому керівництві КНДР відбулися й інші кадрові зміни. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Bild.

Новим керівником Міністерства оборони має стати Кім Сон Гі, який раніше очолював Політбюро Корейської народної армії.

Разом із ним підвищення отримали й інші військові чиновники. Спостерігачі розглядають перестановки як ознаку подальшого посилення контролю Кім Чен Ина над армією та військово-промисловим комплексом.

Кадрові зміни відбуваються у період, коли Північна Корея залишається під міжнародними санкціями через свою ядерну програму та водночас поглиблює військові зв’язки з Росією.

За наведеними у матеріалі даними, з кінця 2024 року Пхеньян направив до 15 тисяч військових для участі у війні Росії проти України.

Водночас відносини КНДР із Південною Кореєю залишаються напруженими. Пхеньян називає сусідню державу своїм «найбільш ворожим» противником. Формально дві Кореї й досі не уклали мирної угоди після війни 1950–1953 років, яка завершилася перемир’ям.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявляє про бажання відновити контакти з Кім Чен Ином.

Він говорив про «дуже хороші відносини» з північнокорейським лідером і припускав можливість особистої зустрічі пізніше цього року. Одним із можливих майданчиків називають саміт АТЕС 18–19 листопада 2026 року у Шеньчжені.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон також виступає за відновлення прямого діалогу з Кім Чен Ином.

Водночас США скоротили масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю. Трамп пояснював це тим, що такі маневри можуть надсилати Пхеньяну надто ворожий сигнал.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у поточному році.

Як відомо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Сеула для переговорів із керівництвом Південної Кореї на тлі спроб президента США Дональда Трампа відновити дипломатичні контакти з лідером КНДР Кім Чен Ином. Китайський дипломат закликав Вашингтон змінити політику щодо Пхеньяна.

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Теги: кадрові зміни Дональд Трамп військові Північна Корея Кім Чен Ин

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