«Цифри не мають значення». Коаліція закладає бомбу під нову ЦВК

Фото: depo.ua Депутати з подачі спікера Андрія Парубія похапцем підрихтували законодавство та збільшили кількість членів ЦВК

Аби вирішити проблему ротації членів Центрвиборчкому, депутати вигадали нехитру схему

Затяжна епопея зі зміною складу Центральної виборчої комісії, що триває вже три роки, обіцяє нарешті завершитись вже завтра. Щоправда, аби це трапилось, депутатам у вівторок, 18 вересня, з подачі голови Верховної Ради Андрія Парубія довелося дещо підрихтувати законодавство. Згідно з похапцем внесеним та одразу проголосованим у першому та другому читаннях і підписаним сьогодні законопроектом № 9090, кількість членів ЦВК збільшується з нинішніх 15 до 17. Таким нехитрим чином планується вирішити колізію з 14-ма поданими президентом кандидатурами на 13 вакансій в комісії. Нагадаємо, що наприкінці минулої сесії президентська фракція дуже перейнялась питанням зміни ЦВК і навіть пообіцяла не голосувати за одну зі своїх кандидатур – Ольгу Лотюк. Але не знайшла підтримки в парламенті – передусім у «Народного фронту». Своє небажання голосувати «фронтовики» прикривали резолюцією ПАРЄ, яка вимагає наявності в ЦВК представників всіх парламентських фракцій, а в комісії не вистачало представника Опоблоку. Насправді ж колеги по коаліції побоювалися сценарію з достроковими виборами, який нібито розглядав Порошенко, і не хотіли давати йому козирі у вигляді нової комісії. Тепер ці загрози минули, і напередодні завтрашнього голосування проблеми Опоблоку «фронтовиків» вже не хвилюють, хоча ніяких нових кандидатур президент не вносив. І авралом завтра це зробити не вдасться – новий кандидат просто не встигне пройти спецперевірку.

«14 кандидатур, які вніс президент, були погоджені профільним комітетом і нами. Просто стояло питання, як ці 14 впихнути в 13 вакансій, – каже «Главкому» голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак. – Наша позиція така: якщо профільний комітет рекомендував, ми будемо голосувати за всіх. Формування ЦВК має бути публічним і без підкилимних ігор інших фракцій».

Складна арифметика

Наразі ЦВК складається з 15 осіб, у 13 з яких вже спливли повноваження, причому майже у всіх – ще 1 червня 2014 року. Аби без катаклізмів провести президентські вибори в ті буремні часи, Верховна Рада прийняла рішення, що повноваження старих членів комісії діють, доки не будуть обрані нові. «Прострочена», але легітимна ЦВК на чолі зі ставлеником «регіоналів» Михайлом Охендовським провела і президентські, і парламентські, і місцеві вибори, але руки до її зміни у депутатів дійшли лише зараз – за три місяці до офіційного початку президентської гонки. Якщо політики будуть дотримуватись домовленостей та оберуть всіх 14 кандидатів, яких вніс президент, плюс до них додадуться двоє діючих членів комісії – Катерина Махніцька, що була призначена в 2014 році за квотою «Свободи», та Олега Діденко (квота «Удару») – вийде 16. Єдину вакансію, яка утвориться після розширення ЦВК, судячи з усього, залишать для того ж таки Опоблоку. Але за неї проголосують незрозуміло коли.

Як варіант розглядалась можливість звільнити весь нинішній склад комісії, включаючи і тих членів комісії (Махніцьку та Діденко) повноваження яких ще не спливли. Це пропонувалось зробити, користуючись статтею 31-1 закону про ЦВК, за якою її повноваження можуть бути достроково припинені Верховною Радою за поданням президента. Тоді місця б вистачило всім новим кандидатам. Та врешті вирішили йти за іншим сценарієм. Втім і він не є юридично чистим, про що вже зазначають його критики. Справа і в порушенні спікером регламенту при миттєвому внесенні та прийнятті законопроекту про збільшення ЦВК і у відсутності можливості у депутатів зареєструвати альтернативні законопроекти. Є побоювання, що такий бекграунд при обранні нової ЦВК може поставити під сумнів рішення, які вона прийматиме, якщо хтось звернеться до суду. Включаючи оголошення результатів виборів.

«Цифри не мають ніякого значення, – запевняв Парубій, аргументуючи необхідність «роздування» штату комісії. – Головне, щоб знайти компроміс і щоб всі фракції могли мати представництво в ЦВК». Але цифри все ж мають значення. Простий підрахунок показує, що раніше для прийняття рішення комісії потрібна була більшість в 8 голосів з 15. Якщо ж членів комісії стане 17, відповідно для позитивного голосування потрібні будуть 9 голосів. Але проблеми виникають з підрахунком кворуму для проведення засідань ЦВК, який має складати дві третини від її загального складу. Якщо дві третини від 15 вираховуються просто – 10, то у випадку з 17 членами ми отримуємо неціле число 11,33. І хто має дати трактування – сприймати його ближче до 11 чи 12?

Ще одне спірне питання – попередній список, який подавав президент, більш-менш враховував величину фракцій і відповідно кількість кандидатів, яку вони можуть висунути. Але зі збільшенням ЦВК цей пропорційний розподіл не переглядається. Так, на думку Банкової, БПП як найбільша фракція і далі може претендувати на шість місць в комісії, «Народний фронт» – на три, всі інші – по одному. Хоча той же Опоблок, який наполягав, що, враховуючи розмір своєї фракції, може розраховувати на двох членів ЦВК, після збільшення її складу заговорив про трьох.

«Знаєте, як проводиться рейдерське захоплення підприємства, коли розмиваються акції міноритарних акціонерів? – обурюється депутат від Опоболоку Михайло Папієв. – Так саме вони зробили з ЦВК, збільшивши її чисельність. Президента ще в липні всі питали: де кандидатури від Опозиційного блоку? За цей час він міг їх внести, подати на спецперевірку, але не зробив цього».

Хто кого подав

Блок Порошенка:

Михайло Вербенський

Ольга Желтова

Олег Конопольський

Світлана Кустова

Ольга Лотюк

Віталій Плукар

«Народний фронт»

Наталья Бернацька

Ірина Єфремова

Леонтій Шипілов

«Батьківщина»

Андрій Євстегнеєв

«Самопоміч»

Євген Радченко

Радикальна партія

Тетяна Юзькова

«Відродження»

Алла Басалаєва

«Воля народу»

Тетяна Сліпачук

Чи будуть голоси

Представники Опозиційного блоку та «Батьківщини» ще у вівторок зареєстрували постанови про скасування закону про збільшення кількості членів ЦВК. В середу комітет їх розглянув в перерві засідання, парламент очікувано провалив і відкрив шлях до його підписання спочатку спікером, а потім президентом. Втім якщо в Опоблоці схиляються до ігнорування завтрашнього голосування, то в «Батьківщині» не такі категоричні.

«Є вимога закону щодо оновлення ЦВК, і дуже вірогідно, що ми будемо голосувати, – каже депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко. – Поки однозначного рішення фракції нема».

У «Самопомочі» запевняють, що голосувати за членів ЦВК будуть вибірково. Притому фракція не підтримала законопроект Парубія у вівторок. «Насправді, голосуванням за цей закон принизили тих, за кого будуть голосувати в четвер, – посміхається голова фракції Олег Березюк. – Їх підвели під нелегітимність, тому що тепер чи не кожний може подати в суд і знецінити рішення, які прийматиме ця ЦВК. Це сталося з бажання підпорядкувати комісію одній людині. А так у нас є список десь з 6–7 (з 14, - «Главком») людей, яких ми підтримаємо».

В Блоці Порошенка схиляються до того, що новий ЦВК може запрацювати хоч завтра. «Звільнимо діючих членів ЦВК і будемо голосувати за подання президента на 14 чоловік, – прогнозує нардеп з президентської фракції Олександр Черненко. – Якщо не буде сюрпризів, новий ЦВК може хоч завтра зібратись. Щоправда, так і не вирішена проблема Опоблоку, але 16 чоловік вистачить з головою, щоб працювати. Закон же спеціально змінили: якщо після цього не призначити ЦВК – це буде нонсенс».

Опозиція стверджує, що президент матиме більшість в цьому складі ЦВК – якщо до його шести кандидатур додати кандидатів від груп «Відродження» та «Воля народу», яких вважають близькими до Банкової, а також «ударівця» Діденка, що вже є в комісії, цього якраз вистачить для мінімальної більшості у 9 голосів. Втім у опозиції для впливу на роботу комісії лишиться можливість гратись кворумом.

«Ми розблокували процес оновлення ЦВК, ми виконали всі вимоги Парламентської асамблеї і завтра оновимо її і ніякі темні сили нас не зупинять», – був рішуче налаштований сьогодні Андрій Парубій під час гарячого обговорення в парламенті. Втім варіанти «кидка» залишаються, оскільки обирати членів ЦВК передбачено не пакетним, а окремим голосуванням за кожного. «Нібито всім роздали по цукерці і наші будуть голосувати, але хтозна, як все може піти завтра», – знизує плечима один з мажоритарників групи «Відродження». За законопроект Парубія у вівторок набралося не так вже багато голосів – 236. Але у четвер при обранні нового ЦВК в залі все ж буде діяти інша логіка.

Павло Вуєць, «Главком»