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Міносвіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, виплачені за програмою «єПідтримка»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міносвіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, виплачені за програмою «єПідтримка»
Вчителі не мали права на виплати за програмою «єПідтримка», оскільки вони працюють у бюджетних установах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як пояснює Міністерство економіки, додаткові кошти були виплачені вчителям неправомірно 

Міністерство освіти вимагає вчителів повернути 6500 грн (!), які були видані для підтримки після 24 лютого через «єПідтримка». Документ оприлюднив журналіст Влад Сидоренко.

Згідно з документом, МОН України наголосило на необхідності термінового повернення коштів до резервного фонду державного бюджету, що дозволить спрямувати їх для забезпечення ключових потреб суб'єктів сектору національної безпеки та оборони в умовах воєнного стану. Гроші треба надіслати на спеціальний рахунок Міністерства економіки.

Окрім цього, у документі наголошується, щоб вчителі повернули саме 6500 грн – тобто просять слідкувати, щоб вчителі заплатили і комісію за банківський переказ. Якщо переведена сума не буде дорівнювати 6500 грн, то Мінекономіки «буде змушене звернутись до суду».

Міносвіти вимагає від вчителів повернути виплати 6500 грн
Міносвіти вимагає від вчителів повернути виплати 6500 грн
фото: Влад Сидоренко

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату громадянам по 6500 гривень. Проте вже в серпні 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що понад 25 тис. українців не мали права на виплату 6500 грн за «єПідтримка», але отримали гроші. Тобто державні 6500 грн все-таки доведеться повернути деяким категоріям осіб. 

Як відомо, Постановою №1272 передбачено надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» у розмірі 6500 грн застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам – підприємцям, страхувальники яких, зокрема, не є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державною страхування. Підставою виступає втрата частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дії під час воєнного стану в Україні.

Мінекономіки листом № 3611-07/23524-07 ще від 11.05.2022 р. інформував, що Мінфіном було проведено верифікацію заявок на отримання указаної допомоги. За результатами проведеної перевірки встановлено, що виплати отримали застраховані особи, які є працівниками бюджетних установ, що суперечить умовам Програми «єПідтримка». Тож в указаному листі Мінекономіки просило від бюджетних установ та організацій терміново забезпечити повернення їхніми працівниками неправомірно отриманих коштів на небюджетний рахунок Мінекономіки. У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів Мінекономіки обіцяло звернутись до суду.

Теги: Міністерство освіти і науки гроші Мінекономіки вчитель

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