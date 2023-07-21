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У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У кількох областях України лунають сирени.

Повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській та Луганській областях.

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Теги: війна ракета тривога

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