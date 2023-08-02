Міністру Резнікову знайдено заміну, і це не Буданов – джерело «Главкома»

Кадрові рокіровки в уряді очікуються восени

Крісло міністра оборони може дістатися теперішньому віцепрем’єрміністру з відновлення України-міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову. Про це «Главкому» розповіло поінформоване джерело у провладній партії «Слуга народу».

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«Міністра оборони Олексія Резнікова буде призначено послом України у Великій Британії. Натомість його крісло займе Олександр Кубраков», – зазначив співбесідник «Главкома».

Джерело додало, що кадрові зміни очікуються восени. При цьому поки невідомо, хто прийде на місце Кубракова і займатиметься питаннями відбудови України.

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Крім цього, нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі перерахував ймовірних претендентів на місце Резнікова: Павлюк, Буданов, Кубраков та Камишин.

«Перші два військові (а міністр оборони має бути цивільним). Тому більше вірю в двох останніх. Або взагалі іншого кандидата», – зауважив політик.

Як повідомляв «Главком», після резонансної історії із закупівлею для армії яєць по 17 грн за штуку, у березні Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йшлося у розслідуванні «Главкома» «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні». Вже тоді говорили про звільнення Резнікова. Із потенційних наступників називалося прізвище керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова. Однак ротації не сталося через об’єктивні труднощі. Відповідно до закону про Національну безпеку, ухваленого в 2018 році, міністром оборони України є цивільна особа. Ця норма набула чинності з 1 січня 2019 року.

Тоді ж член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що не знає, яким чином військовий Буданов може звільнитися з військової служби під час воєнного стану.

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«Навіть якщо припустити, що це могли обійти, призначити Кирила Буданова на посаду міністра було неможливо, тому що антикорупційне законодавство забороняє людині після звільнення обіймати посаду в тому ж самому відомстві або в дочірньому відомстві, в центральному органі виконавчої влади», – наголосив Рахманін.

Також нагадаємо, що 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Звільнений посол дізнався про рішення президента, коли їхав у машині на відкриття вулиці його імені. Для Пристайка це стало неочікувано.