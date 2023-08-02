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Міністру Резнікову знайдено заміну, і це не Буданов – джерело «Главкома»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Міністру Резнікову знайдено заміну, і це не Буданов – джерело «Главкома»
Згідно із законодавством, міністром оборони України є цивільна особа
колаж: glavcom.ua

Кадрові рокіровки в уряді очікуються восени

Крісло міністра оборони може дістатися теперішньому віцепрем’єрміністру з відновлення України-міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову. Про це «Главкому» розповіло поінформоване джерело у провладній партії «Слуга народу».

«Міністра оборони Олексія Резнікова буде призначено послом України у Великій Британії. Натомість його крісло займе Олександр Кубраков», – зазначив співбесідник «Главкома».

Джерело додало, що кадрові зміни очікуються восени. При цьому поки невідомо, хто прийде на місце Кубракова і займатиметься питаннями відбудови України.

Крім цього, нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі перерахував ймовірних претендентів на місце Резнікова: Павлюк, Буданов, Кубраков та Камишин.

«Перші два військові (а міністр оборони має бути цивільним). Тому більше вірю в двох останніх. Або взагалі іншого кандидата», – зауважив політик.

Як повідомляв «Главком», після резонансної історії із закупівлею для армії яєць по 17 грн за штуку, у березні Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йшлося у розслідуванні «Главкома» «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні». Вже тоді говорили про звільнення Резнікова. Із потенційних наступників називалося прізвище керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова. Однак ротації не сталося через об’єктивні труднощі. Відповідно до закону про Національну безпеку, ухваленого в 2018 році, міністром оборони України є цивільна особа. Ця норма набула чинності з 1 січня 2019 року.

Тоді ж член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що не знає, яким чином військовий Буданов може звільнитися з військової служби під час воєнного стану.

«Навіть якщо припустити, що це могли обійти, призначити Кирила Буданова на посаду міністра було неможливо, тому що антикорупційне законодавство забороняє людині після звільнення обіймати посаду в тому ж самому відомстві або в дочірньому відомстві, в центральному органі виконавчої влади», – наголосив Рахманін.

Також нагадаємо, що 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Звільнений посол дізнався про рішення президента, коли їхав у машині на відкриття вулиці його імені. Для Пристайка це стало неочікувано.

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Теги: Міноборони війна кадрові зміни Олексій Резніков Олександр Кубраков

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