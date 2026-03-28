Драма Орбана. Чи буде в Угорщині Майдан після виборів?

Багаторічний керманич Угорщини так просто владу не віддасть?

В Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром. Звісно, у виборах беруть участь інші партії: MKPP, «Демократична коаліція», Рух «Наша Батьківщина», однак їхні електоральні можливості коливаються у межах 1-6%. На кін поставлено чимало: за словами Мадяра, у разі перемоги його опонентів членство Угорщини в Європейському Союзі опиниться під загрозою.

Та поки під загрозою майбутнє діючого прем’єра. Опитування, проведене дослідницьким центром 21 Kutatokozpont з 2 по 6 березня, показало, що «Тиса» випереджає «Фідес» на 14 процентних пунктів серед виборців, які вирішили голосувати. «Тиса» може отримати підтримку 53% виборців, тоді як 39% збираються підтримати «Фідес». За оцінками соціологів, за таких результатів нині опозиційна партія могла б отримати 115 місць у парламенті Угорщини, який складається з 199 депутатів. Партія «Фідес» могла б розраховувати на 78 мандатів.

Орбан, давній друг Путіна, де тільки можна ставить Україні палиці в колеса. Він постійно намагається блокувати будь-які рішення Євросоюзу на користь України. Нещодавно, наприклад, заблокував кредит для України в розмірі €90 млрд. За даними видання The Guardian, це стало несподіванкою для лідерів ЄС, оскільки ще у грудні Орбан погодився на фінансування за умови, що Угорщина не буде зобов’язана брати у ньому участь.

Відчайдушний Орбан і рука Кремля

Багаторічний керманич Угорщини опинився близьким до втрати влади і тому розгорнув надзвичайно агресивну передвиборчу кампанію. Її наріжним каменем стала відверто антиукраїнська риторика. І це тонко продумана стратегія, вигідна не лише Орбану.

Угорщина та путінська Росія роками перебували у міцній зв’язці. За даними Washington Post, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував главі МЗС РФ Сергєю Лаврову у перервах між засіданнями Ради ЄС, аби детально звітувати тому про нюанси обговорень. І сам Сіярто цього не заперечує. До слова, за даними The Guardian, уряд Угорщини розпочав кримінальне переслідування журналіста Саболча Пані, який оприлюднив дані свого розслідування про цю передачу інформації. Угорщина звинуватила Пані в... шпигунстві на користь України. Саме це формулювання угорський уряд застосовує найчастіше до неугодних.

Крім того, впродовж багатьох років уряд Орбана був вухами Москви у делікатних дискусіях ЄС. Путін віддячує Орбану, підтримує його на виборах, аби зберегти таке цінне джерело інформації.

За даними Financial Times, до розробки передвиборчої кампанії Орбана активно долучилися російські політтехнологи – консалтингове агентство Social Design Agency. Так, проєкт кампанії нібито був затверджений ще у кінці минулого року і включає у себе:

просування образу Орбана як «єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною» та «сильного лідера з друзями у всьому світі»;

ображення Мадяра як «маріонетку Брюсселя без зовнішньої підтримки», а партію Тиса як некомпетентну, сповнену суперечностей і непрозору;

відсутність паралелей між «сильними лідерами» Путіним і Орбаном, аби замаскувати роботу росіян, натомість позиціонування Орбана як «партнера Трампа» (теж небайдужого до Путіна).

Крім того, акцент робиться на дезінформації щодо України та приниження її президента.

Як красномовно свідчать рейтинги партії Орбана, продумана росіянами стратегія не спрацювала. У паніці кремлівські технологи увімкнули максимальний креатив і придумали план «Переломний момент». Це – інсценування замаху на Орбана: за їхніми розрахунками, це мало б швидко і суттєво покращити його результат на парламентських виборах у квітні, пише Washington Post з посиланням на інформацію від європейських розвідувальних служб.

«Подібний інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань до емоційної, де ключовими темами стануть державна безпека, стабільність та захист політичної системи», – нібито написали російські агенти у своєму звіті.

Але Путін не єдиний у досить дивній «групі підтримки» «угорського Януковича».

Друзі, допоможіть!

DW: «Гості Орбана виголошували промови на честь прем'єра, які межували з культом особистості» скріншот DW

«23 березня у будапештському парку Мілленаріс зібралося лише близько 2000 людей. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з'явився разом з іншими відомими лідерами європейських популістських та ультраправих рухів, включаючи Герта Вілдерса з Нідерландів, Марін Ле Пен з Франції та Сантьяго Абаскаля з Іспанії. Натовп, здається, складався переважно із прихильників партії Орбана «Фідес», – пише DW.

Гості Орбана виголошували промови на честь прем'єра Угорщини, які межували з культом особистості. Вілдерс назвав його «левом», італієць Маттео Сальвіні назвав його «справжнім героєм», а австрієць Герберт Кікль у відеозверненні заявив, що Орбан — «єдиний серед сліпих у Брюсселі, хто бачить».

«Такі заходи – це комунікаційна атака у передвиборчий період. Вони покликані продемонструвати, скільки міжнародних союзників має Віктор Орбан, і зобразити його як значного гравця у світовій політиці. Але якщо придивитися уважніше, вони охоплюють лише аудиторію, яка вже симпатизує Орбану», – вважає політолог Булчу Хуньяді, керівник досліджень консалтингової компанії Political Capital у Будапешті.

The Guardian: «Політична історія кохання, схоже, добігає гіркого кінця» скріншот The Guardian

Письменник і журналіст Геллерт Тамас на сторінках The Guardian зауважує: гірка іронія історії полягає у тому, що саме спроба побудувати міжнародний націоналізм – глобальну співпрацю між авторитарними правими силами – може зрештою сприяти падінню Орбана. «Коріння цього парадоксу сягає глибоко в минуле Угорщини. Після Першої світової війни Тріанонський договір позбавив Угорщину приблизно трьох п'ятих її території та двох третин її угорськомовного населення – травма, яка залишила глибокі шрами на самосприйнятті нації», – зазначає він.

Тріанонський договір – мирний договір, укладений 4 червня 1920 року між союзними державами Антанти в Першій світовій війні та Угорщиною. Набув чинності 26 липня 1921 року. Відповідно до документу, Підкарпатську Русь (Закарпаття) та Словаччину було включено до складу Чехословацької республіки; Трансильванія та Східний Банат передавалися Румунському королівству; Хорватія, Воєводина та Західний Банат – Королівству сербів, хорватів і словенців; провінція Бургенланд – Австрійській республіці. Королівство Угорщина відмовлялося від будь-яких прав на порт Рієку (Фіуме), визнавала незалежність Чехословацької республіки та Королівства сербів, хорватів і словенців, а також зобов'язувалася визнати скасування Берестейського миру 1918 року.

Так, одним із перших заходів, вжитих новообраним урядом Орбана у 2010 році, було надання угорськомовним меншинам у сусідніх країнах права голосу на парламентських виборах Угорщини. Переважна більшість у цих громадах відтоді підтримує Орбана.

«Однак ця політична історія кохання, схоже, добігає гіркого кінця – саме через тісну співпрацю Орбана з його націоналістичними союзниками. На минулорічних президентських виборах у Румунії Орбан підтримав ультраправого, пропутінського кандидата Джорджа Сіміона, попри його відверто антиугорську риторику. І тоді більшість угорської меншини Румунії віддала свої голоси за ліберального, проєвропейського кандидата Нікушора Дана, і саме це відіграло вирішальну роль у забезпеченні його перемоги із незначним відривом».

За що боровся – на те напоровся?

Про свою підтримку Орбану заявили прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп. Американський лідер у соцмережі Truth Social публічно звернувся до угорців з такими словами: «День виборів – 12 квітня 2026 року. Угорщина: вийдіть і проголосуйте за Віктора Орбана. Він – справжній друг, борець і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем'єр-міністром Угорщини. Я з ним на всіх етапах!».

На підтвердження своєї підтримки Трамп навіть відрядив віце-президента Джей Ді Венса 7-8 квітня до Будапешта агітувати за Орбана.

Тим часом, поки Трамп з усіх сил розхвалює Орбана, двопартійна група сенаторів США готує законопроект «Блокуй Путіна» (Block Putin act), що введе фінансові санкції та візові заборони щодо представників угорського уряду, які беруть участь у закупівлях країною російської нафти та газу, а також тих, хто прагнув заблокувати підтримку України, пише Financial Times.

До слова, Ізраїль також по-своєму підтримав Орбана не словом, а ділом. Так, Петер Мадяр заявив, що ІТ-фахівці з його команди викрили використання проти «Тиси» ізраїльської шпигунської програми, розробленої компанією Candiru, що за характеристиками подібна до більш відомої Pegasus, пише угорське видання 444.

444: Мадяр порівняв методи впливу влади на опозицію з комуністичними. скріншот 444

Заручившись підтримкою таких світових лідерів, як Путін, Нетаньягу та Трамп, Орбан сам загнав себе у пастку. Адже він позиціонує себе як однозначний прихильник миру, від нього постійно чути антивоєнну риторику. Мовляв, Угорщина не братиме участь у війні, не даватиме зброю/гроші Україні, блокуватиме її вступ до ЄС/НАТО, адже інтеграція України до цих союзів «втягне Угорщину у війну». Іронія в тому, що головними агітаторами за Орбана стали Ізраїль та Сполучені Штати, яких на тлі історій з Венесуелою та Іраном, точно не можна назвати голубами миру.

Опозиційний Мадяр

Мадяр поки виглядає меншим злом для України, ніж Орбан. Опозиціонер не є проукраїнським політиком. Ба більше, Мадяр навіть відзначився закликом до Євросоюзу розірвати відносини з Україною і не відновлювати їх, доки Володимир Зеленський не вибачиться перед Орбаном. Йдеться про погрозу Зеленського дати ЗСУ адресу Орбана, коли той блокував кредит ЄС для України.

За даними Reuters, у Євросоюзі щиро сподіваються, що Орбан програє вибори, однак і не мають ілюзій щодо Мадяра.

Reuters: «Мало хто з лідерів ЄС сумуватиме за прем’єр-міністром Угорщини Орбаном, якщо він програє вибори» скріншот Reuters

Журналісти агентства Reuters поспілкувалося з понад десятком нинішніх та колишніх чиновників, дотичних до відносин Європи з Угорщиною, щодо наслідків для ЄС виборів наступного місяця. І багато хто відверто висловив своє розчарування Орбаном. «Я думаю, що всі сподіваються, що Орбан програє», – сказав один з дипломатів ЄС.

«Європейські чиновники давно стурбовані тим, що вони вважають ерозією демократичних норм в Угорщині, оскільки Орбан консолідував виконавчу владу, обмежував свободу ЗМІ та діяльність неурядових організацій, а також проводив кампанії, що дискредитують ЄС та його політику», – зазначає видання.

Хоча багато хто в Брюсселі сподівається на нову еру у відносинах з Будапештом у разі перемоги «Тиси», ілюзій вони не мають. «У мене дуже мало ілюзій щодо світогляду Мадяра. Нам слід бути обережними та не очікувати забагато. Різниця буде радше в тоні голосу, ніж у суті», – сказав один з дипломатів ЄС.

Інший дипломат додав: «Мадяр походить з тієї ж політичної родини (що й Орбан), ніхто не очікує революції».

Раніше Мадяр заявляв, що хоче міцно закріпити Угорщину в ЄС та НАТО, а також прагне розблокувати більшу частину приблизно 17 млрд євро коштів ЄС, призначених для Угорщини, які Брюссель заморозив через відмову Орбана дотримуватися стандартів верховенства права.

Радник Мадяра, який побажав залишитися анонімним, сказав, що у разі перемоги Мадяра уряд країни продовжить лінію Орбана щодо міграції та розширення ЄС. «Але різниця полягає в тому, що Орбан використав це, щоб шантажувати ЄС та представляти російські інтереси. Ми ж представлятимемо угорські інтереси», – додав він.

До слова, на думку угорських експертів, у випадку програшу на виборах просто так Орбан владу не віддасть. Якби «Тиса» перемогла, Москва була б зацікавлена ​​у затримці впорядкованої передачі влади, вважає угорський аналітик Ботонд Феледі. Тому, стверджує він, Орбан би чіплявся за будь-які причини, які дозволили б уряду, який досі очолює «Фідес», продовжувати просувати свої інтереси, пише Еuobserver.

«Якщо «Тиса» переможе, це аж ніяк не означає негайних змін. Необхідно буде скликати новий парламент, а президент республіки, лояльний до «Фідес», може відкласти надання «Тисі» мандату на формування уряду. Подальші серйозні акти саботажу можуть дозволити старому уряду оголосити надзвичайний стан, який дозволить йому запровадити нові закони, що обмежують простір для маневру нового уряду», – пояснив Феледі.

Якщо Орбану доведеться передавати владу Мадяру, на Угорщину чекає велика драма, вважає журналіст Петер Ерделі. «Якщо це буде чітка перемога «Тиси», безумовно, будуть скарги на те, що на результат вплинула глобальна «змовницька кліка», але я думаю, що вони все одно передадуть владу», – додав експерт.

За даними Politico, якщо ж Орбан таки переможе на виборах, то у ЄС сподіваються, що він «пом'якшить свою позицію після переобрання». «Якщо Орбана переоберуть, він може бути більш прихильним до України, як тільки нафта знову потече трубопроводом «Дружба». Якщо зміни позиції Орбана не станеться, ЄС підготує каральні заходи проти Угорщини», – пише видання.

На горизонті угорський Майдан?

За даними угорської консалтингової компанії Political Capital, 48% респондентів очікують, що правляча партія «Фідес» вчинить фальсифікації на виборах, щоб зберегти свою владу. 79% виборців партії Тиса висловили стурбованість щодо фальсифікацій на виборах. Виборці, які не визначилися, здебільшого розділилися в думках щодо цього питання.

Тож чи зможе Угорщина повторити український Майдан? Петер Мадяр вже двічі доводив, що здатний зібрати величезні мітинги. Вперше це сталося 16 березня 2024 року, коли Мадяр вивів на вулиці багатотисячні протести проти чинного уряду. Повторити цей успіх йому вдалося повторити 24 жовтня 2025 року на центральній площі Будапешта. Учасники вигукували антиурядові гасла. Тоді Мадяр звернувся до своїх прихильників із промовою, в якій звинуватив Орбана у зловживанні державними коштами та розколі суспільства.

Наталія Сокирчук, «Главком»