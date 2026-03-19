ЄС почав перевірку «Дружби» в Україні

Європа направила експертів в Україну через ситуацію з нафтопроводом

Пошкодження після обстрілів РФ загострили енергетичну напругу і поставили під питання стабільність постачання нафти

Експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану нафтопроводу «Дружба», який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, перевірка відбувається на тлі занепокоєння ЄС щодо стабільності постачання нафти через цей маршрут. Фахівці мають з’ясувати масштаб пошкоджень та можливі терміни відновлення інфраструктури.

Ситуація навколо «Дружби» вже спричинила політичну напругу всередині Євросоюзу. Закриття нафтопроводу у січні стало одним із факторів конфлікту з Угорщиною, яка після цього почала блокувати надання Україні фінансової допомоги від ЄС.

У Брюсселі розглядають результати перевірки як важливий елемент для подальших рішень щодо енергетичної безпеки та підтримки України.

Нагадаємо, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України на €90 млрд викликало різку реакцію в ЄС, де заговорили про можливі наслідки для Будапешта.

У Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. До слова, блокування угоди в останній момент стало несподіванкою для партнерів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі.