Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС почав перевірку «Дружби» в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа направила експертів в Україну через ситуацію з нафтопроводом
фото: Reuters

Пошкодження після обстрілів РФ загострили енергетичну напругу і поставили під питання стабільність постачання нафти

Експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану нафтопроводу «Дружба», який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, перевірка відбувається на тлі занепокоєння ЄС щодо стабільності постачання нафти через цей маршрут. Фахівці мають з’ясувати масштаб пошкоджень та можливі терміни відновлення інфраструктури.

Ситуація навколо «Дружби» вже спричинила політичну напругу всередині Євросоюзу. Закриття нафтопроводу у січні стало одним із факторів конфлікту з Угорщиною, яка після цього почала блокувати надання Україні фінансової допомоги від ЄС.

У Брюсселі розглядають результати перевірки як важливий елемент для подальших рішень щодо енергетичної безпеки та підтримки України.

Нагадаємо, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України на €90 млрд викликало різку реакцію в ЄС, де заговорили про можливі наслідки для Будапешта.

У Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. До слова, блокування угоди в останній момент стало несподіванкою для партнерів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі.

Теги: Угорщина нафта Європейський Союз Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

ЄС почав перевірку «Дружби» в Україні
Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
Путін направив танкери з нафтою і газом до Куби всупереч вимогам США
Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі
Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні
Іран завдав удару по світовому центру експорту газу

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua