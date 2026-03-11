Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування

До виборів залишився місяць, а результат стає все менш прогнозованим

Опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів. Якщо враховувати всіх опитаних виборців, незалежно від того, чи визначилися вони зі своїм вибором, партія «Тиса» має підтримку на рівні 38%, тоді як «Фідес» – 30%.

За оцінками дослідників, за таких результатів опозиційна партія могла б отримати 115 місць у парламенті Угорщини, який складається з 199 депутатів. Партія «Фідес» могла б розраховувати на 78 мандатів.

Ще однією політичною силою, яка, ймовірно, подолає п’ятивідсотковий бар’єр, може стати ультраправа партія Mi Hazánk.

Партію «Тиса» очолює колишній урядовий чиновник Петер Мадяр. Він заявляє, що у разі перемоги планує боротися з корупцією, домогтися розблокування мільярдів євро фінансової допомоги Євросоюзу та посилити інтеграцію Угорщини до ЄС і НАТО.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

Водночас результат голосування залишається невизначеним, оскільки, за даними опитувань, значна частина виборців досі не визначилася зі своїм вибором.

Нагадаємо, що Україні має вистачити бюджетних коштів до початку травня, щоб протриматися і воювати. У ЄС ще є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на кредит для України в розмірі 90 млрд євро.

