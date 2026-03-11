Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
Опозиція зберігає перевагу напередодні виборів в Угорщині
фото: Reuters

До виборів залишився місяць, а результат стає все менш прогнозованим

Опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів. Якщо враховувати всіх опитаних виборців, незалежно від того, чи визначилися вони зі своїм вибором, партія «Тиса» має підтримку на рівні 38%, тоді як «Фідес» – 30%.

За оцінками дослідників, за таких результатів опозиційна партія могла б отримати 115 місць у парламенті Угорщини, який складається з 199 депутатів. Партія «Фідес» могла б розраховувати на 78 мандатів.

Ще однією політичною силою, яка, ймовірно, подолає п’ятивідсотковий бар’єр, може стати ультраправа партія Mi Hazánk.

Партію «Тиса» очолює колишній урядовий чиновник Петер Мадяр. Він заявляє, що у разі перемоги планує боротися з корупцією, домогтися розблокування мільярдів євро фінансової допомоги Євросоюзу та посилити інтеграцію Угорщини до ЄС і НАТО.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

Водночас результат голосування залишається невизначеним, оскільки, за даними опитувань, значна частина виборців досі не визначилася зі своїм вибором.

Нагадаємо, що Україні має вистачити бюджетних коштів до початку травня, щоб протриматися і воювати. У ЄС ще є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на кредит для України в розмірі 90 млрд євро.
 

Читайте також:

Теги: Петер Мадяр Віктор Орбан опозиція вибори Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заручники, «Дружба» і вибори в Угорщині: у яку гру грає Орбан
Старий Прохазка рятує фельдкурата Каца або Мадярський гамбіт Путіна
6 березня, 17:50
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
19 лютого, 05:49
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
17 лютого, 18:16
Угорський політик стверджує, що Україна та ЄС хочуть привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»
26 лютого, 09:22
Тонни сміття пливуть Тисою у бік Угорщини
Тиса несе тонни сміття до Угорщини (відео)
25 лютого, 13:00
Зеленський зазначив, що поки не визначився, чи буде йти на наступні вибори
Коли відбудуться вибори в Україні? Президент зробив заяву
3 березня, 10:57
Україна сподівається на позитивне рішення Євроради
Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
5 березня, 18:49
«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення інкасаторських автомобілів разом із цінностями до України
Викрадення інкасаторів та 75 млн валюти в Угорщині: подробиці від «Ощадбанку»
6 березня, 00:52
Українські інкасатори вже в безпеці
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
6 березня, 20:41

Соціум

Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану
Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua