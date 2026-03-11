Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан блокує узгоджений ЄС кредит на 90 млрд євро для України
фото: AP

Військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися європейські політики

Україні має вистачити бюджетних коштів до початку травня, щоб протриматися і воювати. У ЄС ще є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на кредит для України в розмірі 90 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За даними джерел ЗМІ, військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися політики, і країна зможе протриматися до початку травня. Побоювання полягали в тому, що гроші можуть закінчиться до кінця березня, оскільки дефіцит бюджету цього року становив щонайменше $50 млрд.

Як пишуть журналісти, зараз же ситуація змінилася. Це сталося після того, як у лютому МВФ схвалив Україні кредит у розмірі $8,1 млрд, з яких $1,5 млрд було виділено майже відразу.

Варто зазначити, що у середині грудня лідери ЄС домовилися надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро для оборони країни від російської агресії. Однак нещодавно Угорщина заблокувала цю ініціативу, звинувативши Україну в затягуванні ремонту пошкодженого газопроводу «Дружба» нібито з політичних мотивів, щоб вплинути на вибори, що можуть призвести до відставки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Попри вето Угорщини, додатковий грошовий резерв від МВФ дає тепер ЄС більше часу для подолання загроз вето з боку Будапешта. Наприклад, після парламентських виборів, які відбудуться вже у квітні.

Крім того, глава Міністерства фінансів Нідерландів Елко Хайнен заявив своїм колегам, що країна передбачила виділення Україні 3,5 млрд євро на рік як двосторонньої підтримки до 2029 року.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення.

Читайте також:

Теги: кредит Віктор Орбан МВФ фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обсяг державного замовлення на 2026 рік встановлено на рівні 16 млрд грн
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень
19 лютого, 16:56
«Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» зросли до 22 млрд грн
16 лютого, 15:13
Схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за минулий рік
Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп
17 лютого, 15:51
155-мм снаряди є «основою всіх армій у воєнний час», тому наявність достатніх запасів є критично важливою
Боєприпаси для України під питанням: ключовий завод в Уельсі не відкрився
15 лютого, 19:58
Андрей Бабіш заявив, що його країна «точно не» рухається до підвищення витрат на оборону
Уряд Чехії не підвищуватиме витрати на оборону
27 лютого, 00:49
Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч
Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч
27 лютого, 05:51
Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році
Академія наук б'є на сполох: столичний міст Патона треба терміново закрити
25 лютого, 09:51
Україна за чотири роки повномасштабної війни стала світовим лідером у застосуванні безпілотників на полі бою
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
7 березня, 16:37
Понад 100 млн євро буде спрямовано на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг
ЄС схвалив пакет програм для відновлення України на 1,5 млрд євро
Вчора, 06:39

Економіка

Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі
Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі
Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на продукти
Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на продукти

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua