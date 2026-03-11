Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico

Військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися європейські політики

Україні має вистачити бюджетних коштів до початку травня, щоб протриматися і воювати. У ЄС ще є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на кредит для України в розмірі 90 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За даними джерел ЗМІ, військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися політики, і країна зможе протриматися до початку травня. Побоювання полягали в тому, що гроші можуть закінчиться до кінця березня, оскільки дефіцит бюджету цього року становив щонайменше $50 млрд.

Як пишуть журналісти, зараз же ситуація змінилася. Це сталося після того, як у лютому МВФ схвалив Україні кредит у розмірі $8,1 млрд, з яких $1,5 млрд було виділено майже відразу.

Варто зазначити, що у середині грудня лідери ЄС домовилися надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро для оборони країни від російської агресії. Однак нещодавно Угорщина заблокувала цю ініціативу, звинувативши Україну в затягуванні ремонту пошкодженого газопроводу «Дружба» нібито з політичних мотивів, щоб вплинути на вибори, що можуть призвести до відставки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Попри вето Угорщини, додатковий грошовий резерв від МВФ дає тепер ЄС більше часу для подолання загроз вето з боку Будапешта. Наприклад, після парламентських виборів, які відбудуться вже у квітні.

Крім того, глава Міністерства фінансів Нідерландів Елко Хайнен заявив своїм колегам, що країна передбачила виділення Україні 3,5 млрд євро на рік як двосторонньої підтримки до 2029 року.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення.