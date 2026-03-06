Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів

Сімох громадян України підозрюють у перевезенні через країну десятків мільйонів доларів, євро та золота

Угорський уряд заявив про намір вислати з країни сімох громадян України, яких раніше затримали через перевезення великих сум готівки та золота через територію держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис речника уряду Угорщини Золтана Ковача у соціальній мережі X.

🇭🇺 Hungary’s National Tax and Customs Administration identified the backgrounds of seven Ukrainian nationals detained in connection with large cash and gold shipments transported through Hungary.



🕵️ Authorities found the operation was supervised by a former general of the… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 6, 2026

За його словами, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини встановила особи семи українців, затриманих у справі про транспортування через країну значних сум грошей та золота.

«Влада встановила, що операцією керував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом. На підставі цих висновків усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини», – написав Ковач.

У п’ятницю, 6 березня, Національна податкова та митна служба Угорщини повідомила про затримання інкасаторських автомобілів та працівників банку з України. У відомстві заявили, що затримання відбулося «за підозрою у відмиванні коштів».

Раніше про інцидент повідомив Національний банк України. У НБУ зазначили, що йдеться про працівників державного «Ощадбанку», які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував дії угорської сторони. «Тероризм та захоплення заручників», – так він охарактеризував ситуацію.

Після інциденту Міністерство закордонних справ України також рекомендувало громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві пояснили це тим, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території цієї країни.