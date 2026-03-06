Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі

Ощадбанк не отримував жодних повідомлень від угорської сторони

За даними, отриманими Ощадбанком, сім його співробітників, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини. Представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Зазначається, що Ощадбанк також не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання.

«Банк не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу, які здійснювали традиційний рейс. З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, стверджується, що всі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в Ощадбанку: від трьох-чотирьох років до 17-21 року.

«Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України. Загальний обсяг коштів Ощадбанку, доля яких наразі невідома, становить $40 млн, €35 млн, 9 кг золота. Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і повернення затриманих автівок та цінностей державного банку», – додається у заяві.

Водночас видання index.hu пише, що сім громадян України нібито було вислано з території Угорщини.

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

Зокрема, Національний банк України зробив заяву про захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади на території Угорщини. Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

Зауважимо, що заступник голови НБУ Олексій Шабан з командою банку терміново виїхав у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації.