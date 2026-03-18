Кім Чен Ин здобув перемогу на виборах, однак є нюанс

Масштабні кадрові зміни супроводжувалися нетиповим результатом

На парламентських виборах у Північній Кореї правляча партія на чолі з Кім Чен Ином отримала майже повну підтримку, сформувавши новий склад Верховних народних зборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виданням The Sunday Guardian.

Правляча Трудова партія Кореї та її союзники отримали 99,93% голосів і здобули всі 687 місць у Верховних народних зборах. Явка, за офіційною інформацією, становила 99,99%.

Вибори відбулися ще 15 березня та визначили склад парламенту 15-го скликання, який найближчим часом збереться у Пхеньяні для затвердження ключових кадрових рішень і можливих змін до конституції.

Однією з головних особливостей цих виборів стала масштабна кадрова ротація. Понад 70% депутатів – нові обличчя. Це свідчить про переформатування політичної системи та посилення контролю з боку Кім Чен Ина.

Серед новообраних: його сестра Кім Йо Чжон і міністерка закордонних справ Чхве Сон Г'юї. Водночас один із ключових ветеранів режиму Чхве Рьон Хе втратив позиції та не увійшов до нового складу.

Аналітики вважають, що така ротація дозволяє керівництву позбутися старих центрів впливу та сформувати більш лояльне оточення. Очікується, що новий парламент повторно затвердить Кім Чен Ина на посаді голови Державної ради, що означає збереження повного контролю над владою.

Також Верховні народні збори можуть розглянути зміни до конституції, зокрема щодо статусу Південної Кореї. За оцінками експертів, Пхеньян може формалізувати визначення Сеула як «ворожої держави».

Окрему увагу привернув показник у 0,07% голосів «проти». Формально виборці в КНДР мають можливість відхилити кандидата, однак процедура не є таємною і може мати наслідки для громадян.

Експерти вважають, що цей показник є символічним і використовується для створення ілюзії вибору. У Північній Кореї фактично відсутня політична конкуренція: у кожному окрузі висувається лише один кандидат, погоджений владою. Вибори виконують функцію підтвердження рішень керівництва, а не реального волевиявлення громадян.

Верховні народні збори, попри репутацію формального органу, відіграють важливу роль у легалізації рішень, ухвалених керівництвом країни.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув меморіальний музей, який будують на честь північнокорейських військових, відправлених на підтримку Росії у війні проти України.