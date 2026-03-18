Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters

У середині квітня в Угорщині відбудуться вирішальні для прем’єра вибори

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину, щоб висловити підтримку угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Точні терміни візиту Венса поки що невідомі, і, за словами джерел, його плани можуть змінитися, оскільки високопосадовці можуть вирішити залишитися у Вашингтоні, поки триває війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Орбан відомий як один із найближчих союзників Дональда Трампа в Європі, однак він вже давно перебуває у конфлікті з ЄС з низки питань, зокрема щодо України. Минулого місяця Трамп підтримав Орбана, назвавши його «справді сильним і потужним лідером».

Можлива поїздка Венса відбудеться після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні квітневих виборів. Під час візиту Рубіо зазначив, що лідерство Орбана має вирішальне значення для інтересів США, але натякнув, що збереження тісних зв’язків залежить від переобрання Орбана. Він також зазначив, що Вашингтон готовий надати Будапешту фінансову допомогу, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського.

Раніше у Будапешті пройшов масовий мітинг проти політики Віктора Орбана. Тисячі прихильників опозиційного лідера Петера Мадяра заполонили центр міста та вишикувалися вздовж проспекту Андраші більш ніж на кілометр.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає того переможця парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, хто не буде союзником російського диктатора Володимира Путіна і хто хоче будувати добросусідські відносини з Києвом.