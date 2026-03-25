Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Будапешт на початку квітня

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня, за кілька днів до національних виборів в Угорщині, які призначені на 12 квітня. Згідно з телеграмою Держдепартаменту, отриманою Politico, метою поїздки є висловлення підтримки прем’єру Віктору Орбану. Про це пише «Главком».

Дональд Трамп уже публічно підтримав Орбана, назвавши його сильним лідером та закликавши виборців голосувати за нього. Попри традицію американських адміністрацій не втручатися у внутрішню політику інших держав, нинішній крок підкреслює тісні зв'язки між Трампом та Орбаном, які сторони називають «золотою ерою» партнерства в оборонній, комерційній та енергетичній сферах.

У дипломатичних документах зазначається, що візит має стати сигналом про відданість спільним цінностям та зміцнення альянсу на тлі суперництва з Росією та Китаєм. Венс, відомий своєю прихильністю до правих європейських партій, відвідає країну в момент, коли Орбан стикається із серйозною політичною конкуренцією з боку опозиційної партії «Тіса».

Офіційні представники Держдепартаменту та офіс віцепрезидента поки не надали розгорнутих коментарів щодо майбутньої поїздки.

Як відомо, угорська опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра збільшила свою перевагу над політсилою «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як показали результати опитування Median, проведеного більш як за три тижні перед парламентськими виборами в Угорщині, підтримки «Тиси», порівняно з минулим місяцем зросла – тоді відрив опозиційної партії від «Фідес» становив 20%.

До слова, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.