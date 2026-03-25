Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана

Аліна Самойленко
glavcom.ua
glavcom.ua
фото: AP

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Будапешт на початку квітня

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня, за кілька днів до національних виборів в Угорщині, які призначені на 12 квітня. Згідно з телеграмою Держдепартаменту, отриманою Politico, метою поїздки є висловлення підтримки прем’єру Віктору Орбану. Про це пише «Главком».

Дональд Трамп уже публічно підтримав Орбана, назвавши його сильним лідером та закликавши виборців голосувати за нього. Попри традицію американських адміністрацій не втручатися у внутрішню політику інших держав, нинішній крок підкреслює тісні зв'язки між Трампом та Орбаном, які сторони називають «золотою ерою» партнерства в оборонній, комерційній та енергетичній сферах.

У дипломатичних документах зазначається, що візит має стати сигналом про відданість спільним цінностям та зміцнення альянсу на тлі суперництва з Росією та Китаєм. Венс, відомий своєю прихильністю до правих європейських партій, відвідає країну в момент, коли Орбан стикається із серйозною політичною конкуренцією з боку опозиційної партії «Тіса».

Офіційні представники Держдепартаменту та офіс віцепрезидента поки не надали розгорнутих коментарів щодо майбутньої поїздки.

Як відомо, угорська опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра збільшила свою перевагу над політсилою «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана. 

Як показали результати опитування Median, проведеного більш як за три тижні перед парламентськими виборами в Угорщині, підтримки «Тиси», порівняно з минулим місяцем зросла – тоді відрив опозиційної партії від «Фідес» становив 20%.

До слова, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.

Читайте також

Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині
Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами
21 березня, 04:57
Угорський міністр заявив, що українці «тримають Угорщину у нафтовій блокаді»
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
19 березня, 19:52
Угорщині висловили зауваження через російську мову прикордонників
Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія
19 березня, 12:25
Разом з автомобілями повернули і частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
12 березня, 22:37
Глава Міністерства будівництва та транспорту заявив, що захоплені гроші та золото залишаться в Угорщині, доки Україна не відновить транзит російської нафти
Угорщина анонсувала нові викрадення українських інкасаторів з грошима
10 березня, 11:38
Контрольно-пропускний пункт «Косино – Барабаш» не працюватиме протягом 10 та 11 березня
Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
9 березня, 19:06
Авто інкасаторської служби, відповідно до даних GPS сигналу, стоять у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
6 березня, 00:43
Загреб заявив про можливість транспортувати 15 млн тонн нафти на рік
Хорватія запропонувала постачати нафту Угорщині та Словаччині
27 лютого, 15:10
Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти
Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»
27 лютого, 13:33

Політика

Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа
Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана
Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана
Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Келлог порівняв Зеленського з Трампом
Келлог порівняв Зеленського з Трампом

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
24 березня, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
