Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. Як інформує «Главком», про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейського чиновника з питань безпеки.

За словами співрозмовника видання, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

Чиновник заявив журналістам, що завдяки таким дзвінкам «протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом переговорів на кожній зустрічі ЄС». Сіярто ж не відповів на запит журналістів про коментар.

У виданні нагадали, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви, останній з яких відбувся 4 березня 2026 року, коли він зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадьяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не зможе обійтися без російських енергоносіїв у нинішніх умовах. Заява прозвучала після зустрічі глав держав і урядів країн ЄС, де одним із ключових питань стала угорська блокада кредиту Україні на тлі зупинки постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».