Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу – WP

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
фото з відкритих джерел

Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. Як інформує «Главком», про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейського чиновника з питань безпеки.

За словами співрозмовника видання, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

Чиновник заявив журналістам, що завдяки таким дзвінкам «протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом переговорів на кожній зустрічі ЄС». Сіярто ж не відповів на запит журналістів про коментар.

У виданні нагадали, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви, останній з яких відбувся 4 березня 2026 року, коли він зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадьяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра. 

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не зможе обійтися без російських енергоносіїв у нинішніх умовах. Заява прозвучала після зустрічі глав держав і урядів країн ЄС, де одним із ключових питань стала угорська блокада кредиту Україні на тлі зупинки постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».

Читайте також:

Теги: міністр вбивство рейтинг Віктор Орбан Європейський Союз Москва правила блокада Сергій Лавров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни надихалися зростанням рейтингу Дональда Трампа після реального замаху
Російська розвідка планувала інсценувати замах на Орбана для перемоги на виборах
Сьогодні, 14:10
Наразі слідство з'ясовує всі обставини вбивства
Убивство 31-річного українця в Ірландії: з'явилися нові деталі
18 березня, 10:22
Поява українського прапора на мітингу в Будапешті викликала скандал
Опонент Орбана заявив, що український прапор на мітингу був провокацією: деталі
16 березня, 13:02
Коболєв вважає, що якісний ремонт «Дружби» може тривати роки
«Путін створив Моську». Ексглава «Нафтогазу» пояснив, навіщо Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба»
15 березня, 15:48
Політик переконує усіх, що йому погрожують українці
Орбан у ролі жертви: навіщо угорський прем'єр вигадав про українські погрози своїй родині
12 березня, 08:51
Стратегію розробили так, щоб приховати можливу «руку Кремля»
Кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана
11 березня, 18:56
Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
6 березня, 21:00
Олександр Урін понад 20 років працює в «Охматдиті»
В «Охматдиті» призначено нового гендиректора
2 березня, 09:58

Соціум

Блекаут в Іспанії 2025 року: розслідування виявило 17 причин аварії
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
У Південній Кореї сталась пожежа на заводі автозапчастин: 10 загиблих
Вибухова ніч у Росії: під ударом опинилися Саратов, Енгельс і Тольятті
У Криму прогриміла серія вибухів: атаковано ТЕС
Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua