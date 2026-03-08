Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Вибори в Угорщині: що треба знати про нинішню ситуацію

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Петер Мадяр виступає на передвиборчому мітингу
фото: facebook.com/peter.magyar.102

Що треба знати про ситуацію в Угорщині?

Угорщина входить у вирішальну фазу політичної боротьби. Парламентські вибори відбудуться 12 квітня, і вперше за багато років реальною є перспектива втрати влади прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який керує країною з 2010 року.

Опозиція вперше суттєво випереджає владу. За опитуванням Zavecz Research (22–28 лютого) серед виборців, які визначилися: 50% підтримують партію «Тиса», 38% – «Фідес». Серед усіх виборців – 38% проти 32%. Близько 20% ще не визначилися.

Новий лідер угорської політики – Петер Мадяр, колишній союзник Орбана. Він очолює партію «Тиса» і веде кампанію під гаслами боротьби з корупцією, розблокування коштів ЄС та повернення Угорщини до європейського мейнстриму.

Вибори фактично перетворюються на референдум щодо геополітичного курсу: продовження конфронтації з ЄС і напівізоляції, або повернення до демократичної Європи та зміцнення ролі країни в ЄС і НАТО.

Економічна ситуація послаблює позиції влади: зростання ВВП менше 1%, бюджетний дефіцит понад 4%, падіння промислового виробництва та зростання цін. Понад 19 млрд євро фондів ЄС залишаються заблокованими через проблеми з верховенством права та корупцією.

Орбан зробив конфлікт із Брюсселем і Києвом частиною політичної стратегії. Його уряд блокує нові санкції проти Росії, гальмує переговори про вступ України до ЄС та виступає проти великого пакета фінансової допомоги Україні.

Антиукраїнська риторика стала однією з ключових тем передвиборчої кампанії «Фідес». Орбан поширює наративи про нібито «українську загрозу» для енергетичної системи Угорщини і різко критикує Київ, майже не реагуючи на дії Москви.

Скандалом стало затримання українських інкасаторів угорськими силовими структурами. Йдеться про зупинку та утримання інкасаторських автомобілів українського банку під час регулярного перевезення валютних коштів. Міністерство закордонних справ України справедливо назвало ці дії фактичним взяттям людей у заручники. Інцидент став показовим прикладом того, як навіть силові та дипломатичні механізми використовуються Будапештом для політичного тиску на Україну.

Позиція опозиції щодо України не є однозначною. Партія «Тиса» не підтримала в Європарламенті пакет допомоги Україні, а сам Мадяр висловлювався проти прискореного вступу України до ЄС та передачі озброєння.

Водночас прихід нової влади майже напевно означатиме припинення демонстративної проросійської політики та системного блокування рішень ЄС щодо України.

Опитування, проведене партією «Тиса», показало, що близько 60% угорців підтримують вступ України до ЄС, що свідчить: антиукраїнська риторика значною мірою є продуктом політичної пропаганди.

Навіть у разі перемоги опозиції Угорщина не стане автоматично союзником України, але може перестати бути головним блокувальником європейської політики щодо Києва.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори референдум Угорщина опозиція Петер Мадяр Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення інкасаторських автомобілів разом із цінностями до України
Викрадення інкасаторів та 75 млн валюти в Угорщині: подробиці від «Ощадбанку»
6 березня, 00:52
Зеленський заявив, що дасть адресу прем'єра Угорщини бійцям ЗСУ
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу
5 березня, 16:23
Загреб заявив про можливість транспортувати 15 млн тонн нафти на рік
Хорватія запропонувала постачати нафту Угорщині та Словаччині
27 лютого, 15:10
Глава держави заявив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
24 лютого, 14:07
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну та просувається на фронті
Зеленський прокоментував можливу участь у виборах
20 лютого, 21:54
Сійярто підтвердив блокування фінансування України від ЄС через нафтовий транзит
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
20 лютого, 20:57
Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
20 лютого, 18:59
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
17 лютого, 18:16
Перед візитом до Братислави та Будапешта американський дипломат відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки
Рубіо вирушить до Словаччини й Угорщини
10 лютого, 07:31

Київський безпековий форум

Вибори в Угорщині: що треба знати про нинішню ситуацію
Вибори в Угорщині: що треба знати про нинішню ситуацію
Території в обмін на мир? Головна пастка переговорів
Території в обмін на мир? Головна пастка переговорів
Новий світоустрій за Карні – сигнал SOS для Західного партнерства
Новий світоустрій за Карні – сигнал SOS для Західного партнерства
Що насправді хотів показати Путін «Орєшніком»
Що насправді хотів показати Путін «Орєшніком»
Мир – через «силу», а не через «брехню в ім'я блага»
Мир – через «силу», а не через «брехню в ім'я блага»
Батіг чи пряник: як США і Європа шукають формулу миру
Батіг чи пряник: як США і Європа шукають формулу миру

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua