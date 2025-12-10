Колишній нардеп Деркач отримав Героя Росії

У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні

Колишній народний депутат України, сенатор від Астраханської області РФ Андрій Деркач, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні, отримав звання Героя Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році, обраним до Верховної Ради (ВР) III скликання. У 2002 році знову був обраний до ВР IV скликання, цього разу як член блоку «За єдину Україну!», який очолював Володимир Литвин. Андрій Деркач одружений з доцентом Тетяною Тереховою, а одна з їхніх трьох доньок вийшла заміж за сина ексголову Ради Володимира Литвина. У вересня 2024 року став сенатором, який представляє виконавчу владу Астраханської області.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Правоохоронці обвинувачують Андрія Деркача у держзраді. Його справа розглядається у ВАКС з грудня 2023 року.

Згодом Вищий антикорупційний суд допитав одного з ключових свідків у справі обвинуваченого у держзраді колишнього народного депутата Андрія Деркача. Колишній помічник Ігор Колєсніков підтвердив факт передачі депутату грошей від спецслужб РФ.