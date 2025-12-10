Колишній нардеп Деркач отримав Героя Росії
У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні
Колишній народний депутат України, сенатор від Астраханської області РФ Андрій Деркач, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні, отримав звання Героя Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.
Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Правоохоронці обвинувачують Андрія Деркача у держзраді. Його справа розглядається у ВАКС з грудня 2023 року.
Згодом Вищий антикорупційний суд допитав одного з ключових свідків у справі обвинуваченого у держзраді колишнього народного депутата Андрія Деркача. Колишній помічник Ігор Колєсніков підтвердив факт передачі депутату грошей від спецслужб РФ.
