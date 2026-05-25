Краматорськ потрапив під російський обстріл

Удар по Краматорську: прокуратура відкрила справу про воєнний злочин

Унаслідок ранкової атаки РФ загинули двоє людей, ще троє жінок дістали поранення після влучання по місту та Ясногірці

У Краматорську внаслідок ранкового російського удару загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, окупанти атакували Краматорськ та селище Ясногірка Краматорської міської громади близько 10:22. У Краматорській міськраді уточнили, що російські війська скинули на місто п’ять авіабомб ФАБ-250. Під ударом опинилися райони багатоповерхової житлової забудови та цивільна інфраструктура.

Унаслідок влучання засобів ураження загинули 38-річна жінка та 64-річний чоловік. Також постраждали троє жінок віком 46, 54 та 56 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та забійні рани.

Крім того, пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі. На місцях ударів працюють профільні служби та комунальні аварійні бригади.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. У прокуратурі зазначили, що остаточні наслідки атаки та тип озброєння, яке застосувала РФ, наразі встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Також російська ракета влучила у цивільне підприємство в Дергачах на Харківщині – там загинув чоловік і щонайменше шестеро людей дістали поранення.