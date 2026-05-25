Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Краматорськ потрапив під російський обстріл

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Краматорськ потрапив під російський обстріл
Удар по Краматорську: прокуратура відкрила справу про воєнний злочин
фото: Донецька обласна прокуратура
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Унаслідок ранкової атаки РФ загинули двоє людей, ще троє жінок дістали поранення після влучання по місту та Ясногірці

У Краматорську внаслідок ранкового російського удару загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, окупанти атакували Краматорськ та селище Ясногірка Краматорської міської громади близько 10:22. У Краматорській міськраді уточнили, що російські війська скинули на місто п’ять авіабомб ФАБ-250. Під ударом опинилися райони багатоповерхової житлової забудови та цивільна інфраструктура.

Унаслідок влучання засобів ураження загинули 38-річна жінка та 64-річний чоловік. Також постраждали троє жінок віком 46, 54 та 56 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та забійні рани.

Крім того, пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі. На місцях ударів працюють профільні служби та комунальні аварійні бригади.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. У прокуратурі зазначили, що остаточні наслідки атаки та тип озброєння, яке застосувала РФ, наразі встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Також російська ракета влучила у цивільне підприємство в Дергачах на Харківщині – там загинув чоловік і щонайменше шестеро людей дістали поранення.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС готує жорсткий пакет санкцій проти Росії
ЄС узявся за енергоносії РФ. 21-й пакет санкцій націлився на нафтові доходи Кремля
28 квiтня, 14:04
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 919 танків
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
8 травня, 06:45
Прапор РФ, який окупанти скинули дроном над Костянтинівкою
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
11 травня, 08:10
Росія вперше за тривалий час почала втрачати позиції
Кремль почав втрачати контроль над ситуацією у війні – The Economist
11 травня, 11:52
Стовпи диму над заводом у Сіверськодонецьку, 10 червня 2022 рік
Зруйнований музей у Сіверськодонецьку росіяни оголосили туристичним об’єктом
22 травня, 15:01
Карелія – колишні фінські землі, відторгнуті СРСР після Зимової війни 1939–1940 років
«Ласкаво просимо до російського гетто»: фінська блогерка показала занепад Карелії
Сьогодні, 00:50
фото: glavcom.ua
ISW: Путін масованим ударом по Києву намагався приховати провали РФ
Сьогодні, 11:58
На аматорському рівні Самохін (ліворуч) грав за команди «Газм'яс» та «Граніт» з Озерська
ЗСУ на фронті знищили російського футболіста
20 травня, 12:32

Події в Україні

Краматорськ потрапив під російський обстріл
Краматорськ потрапив під російський обстріл
Росія вдарила ракетою по Харківщині: є загиблий та шестеро поранених
Росія вдарила ракетою по Харківщині: є загиблий та шестеро поранених
Удар Росії по Дніпру та Павлограду. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівку
Удар Росії по Дніпру та Павлограду. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівку
РФ атакувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: посилки опинилися під завалами
РФ атакувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: посилки опинилися під завалами
Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео
Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua