13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За даними російських медіа, жінку звати Світлана Денисенко
фото: росЗМІ

Її звинуватили у держзраді через переказ близько 100 тис. рублів

У Росії 38-річну жительку Краснодара засудили до 13 років колонії за переказ коштів на підтримку Збройних сил України. Про це пише ВВС, передає «Главком».

За версією слідства, жінка у лютому 2022 року знайшла реквізити для збору коштів і зробила кілька переказів на загальну суму близько 100 тис. рублів.

Її дії кваліфікували як державну зраду.

За даними російських медіа, йдеться про Світлану Денисенко. Раніше ФСБ повідомляла про відкриття справи проти жінки з такими ж даними.

До слова, за результатами опитування, більшість росіян не готові добровільно жертвувати кошти для підтримки армії та збільшення виплат військовим, що беруть участь у «спеціальній військовій операції»

