Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ

Президент США зауважив, що відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир'я (9, 10 та 11 травня). У Росії це свято присвячене Дню перемоги, але так само і в Україні, оскільки вона також відіграла важливу роль у Другій світовій війні. Це перемир'я передбачатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1 000 полонених з кожної країни», – йдеться у повідомленні.

Трамп додав: «Цю пропозицію зробив безпосередньо я, і я дуже вдячний за її підтримку президенту Володимиру Путіну та президенту Володимиру Зеленському. Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертоносної та запеклої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до вирішення. Дякую за увагу до цього питання!».

Як повідомлялося, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Зауважимо, станом на ранок п’ятниці, 8 травня, Росія не продемонструвала навіть імітаційної готовності до деескалації. Навпаки, ворог посилив тиск на позиції українських захисників, провівши низку штурмових операцій. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме дзеркально на кожну атаку.

До слова, російський диктатор Володимир Путін переймається за парад 9 травня у Москві, тому не лише оголосив перемир’я, а ще й лякає ударами по Києву. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.