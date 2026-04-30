Вщент вигорів автобус. На Дніпропетровщині є загибла та постраждалі через атаку РФ

Сьогодні, 30 квітня, російська терористична армія атакувала Дніпровський район. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

За даними влади, станом на 12:23 на унаслідок атаки 11 людей постраждали, п'ятеро з них госпіталізовані.

«Знищені автобус і два легковики. Ще вісім авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили», – наголосив Ганжа.

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня росіяни вдарили по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах Одеси. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.