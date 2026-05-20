Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Великій Британії у 2026 році

Блогерка назвала головні витрати на життя у Великій Британії для родини із чотирьох людей

Українка Ната Татарчук розповідає у своєму блозі у Тiktok про реальне життя та бізнес у Великій Британії. Блогерка поділилася своїм досвідом та розповіла, скільки коштує місяць життя в цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки у Тiktok.

У родині Нати Татарчук четверо людей, тож вона назвала суми витрат на місяць життя у Великій Британії для відповідної кількості осіб. Українка назвала головні напрямки витрат. Серед них: продукти, інтернет, гуртки для дітей, обслуговування авто та окремі витрати. Ціни на життя у Великій Британії блогерка назвала у фунтах:

Іпотека – £728

Вода – £58

Електрика й газ – £110 у зимовий період

Їжа – £800

Мобільний зв’язок для чотирьох – £40

Інтернет, Netflix та Prime Video – £80

Українка має два авто, тож на них також є окремі витрати. Зокрема, на бензин для двох осіб – £150. Також автівки мають страховку, що складає £90 на місяць.

Ната Татарчук проживає у Великій Британії з дітьми. Вони ходять до гуртків, зокрема заняття молодшої доньки коштує £60 на місяць. Також мати дає своїм дітям кишенькові гроші – £140.

Крім цього, є окремі витрати, як харчування в закладах, покупки побутових речей, що складає близько £400. «Це базові потреби. Звісно, ще витрачається на одяг та техобслуговування автомобіля, але мінімум потрібно заробляти £3 тис., щоби прожити місяць у Британії», – зазначила жінка.

