Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Великій Британії у 2026 році
Блогерка назвала головні витрати на життя у Великій Британії для родини із чотирьох людей
Українка Ната Татарчук розповідає у своєму блозі у Тiktok про реальне життя та бізнес у Великій Британії. Блогерка поділилася своїм досвідом та розповіла, скільки коштує місяць життя в цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки у Тiktok.
У родині Нати Татарчук четверо людей, тож вона назвала суми витрат на місяць життя у Великій Британії для відповідної кількості осіб. Українка назвала головні напрямки витрат. Серед них: продукти, інтернет, гуртки для дітей, обслуговування авто та окремі витрати. Ціни на життя у Великій Британії блогерка назвала у фунтах:
- Іпотека – £728
- Вода – £58
- Електрика й газ – £110 у зимовий період
- Їжа – £800
- Мобільний зв’язок для чотирьох – £40
- Інтернет, Netflix та Prime Video – £80
Українка має два авто, тож на них також є окремі витрати. Зокрема, на бензин для двох осіб – £150. Також автівки мають страховку, що складає £90 на місяць.
Ната Татарчук проживає у Великій Британії з дітьми. Вони ходять до гуртків, зокрема заняття молодшої доньки коштує £60 на місяць. Також мати дає своїм дітям кишенькові гроші – £140.
Крім цього, є окремі витрати, як харчування в закладах, покупки побутових речей, що складає близько £400. «Це базові потреби. Звісно, ще витрачається на одяг та техобслуговування автомобіля, але мінімум потрібно заробляти £3 тис., щоби прожити місяць у Британії», – зазначила жінка.
Нагадаємо, українець Максим у своєму блозі висловив думку про те, що Велика Британія – це одна з найкращих країн для українців. Він також назвав головні переваги життя в цій країні. За словами українця, якби він мав можливість знову обрати країну для життя, він усе одно переїхав би до Великої Британії. За словами блогера, ця країна має чимало переваг.
Читайте також:
- Українка розкрила реальну вартість життя в Албанії
- Українка назвала п’ять переваг життя у Німеччині
- Українка назвала переваги та недоліки життя у Варшаві
- Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США
- Українка розповіла про переваги та труднощі життя у Чехії
- Українка розповіла, скільки грошей потрібно для переїзду до США
- Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це
Коментарі — 0