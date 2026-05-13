Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдума дозволила Путіну використовувати армію за кордоном: що може стати приводом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Держдума дозволила Путіну використовувати армію за кордоном: що може стати приводом
Володимир Путін під час військових навчань
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Путін може використовувати армію за кордоном під приводом «захисту заарештованих росіян»

Державна дума Росії ухвалила в другому та відразу в третьому, остаточному читанні законопроєкт, який дозволяє використовувати збройні сили за межами Росії для «захисту прав громадян РФ» у разі їхнього арешту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Згідно з документом, російська армія може бути розгорнута за кордоном за одноосібним рішенням президента РФ. Підставою для цього визначено арешт або кримінальне переслідування російських громадян. Це стосується, зокрема, й рішень міжнародних судових органів, у роботі яких Росія не бере участі. Що саме мається на увазі під «використанням армії» для захисту затриманих за кордоном осіб, у тексті законопроєкту не конкретизується.

Коментуючи документ, голова Держдуми В'ячеслав Володін сказав, що «західне правосуддя фактично стало інструментом репресій до неугодних», і «в цих умовах важливо зробити все, щоб наші громадяни були захищені».

Ухвалення законопроекту підтримав голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, зазначивши, що він спрямований на протидію «кампанії шаленої русофобії»

Зауважимо, за чинним російським законодавством, для відправлення військ за кордон президенту РФ потрібен дозвіл Ради Федерації – аналогічну формальну процедуру Кремль проводив безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році.

Нова законодавча ініціатива тепер має пройти схвалення Ради Федерації та отримати підпис Володимира Путіна для остаточного набуття чинності.

«Главком» писав, що Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. Держдума у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє президенту РФ направляти війська для «захисту» громадян від правового переслідування за кордоном.

Нагадаємо, Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. посол України в Естонії Володимир Боєчко зауважив, що у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. «Я не є військовим фахівцем, щоб сказати, багато це чи мало, та скільки особового складу знадобиться ворогу, щоб подолати цей спротив», – каже він.

Водночас посол наголосив, що поки немає підстав казати про те, що члени НАТО не виконають свої зобов'язання в рамках п'ятої статті у разі нападу РФ.

Читайте також:

Теги: росіяни війна армія Госдума путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
Вогнеборці пожежу ліквідували
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото)
16 квiтня, 10:58
Катер був швидко виявлений і успішно знищений
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
23 квiтня, 20:10
У Пермі зафіксували білий стовп диму після повторного вибуху
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
30 квiтня, 07:51
Міністр фінансів США назвав головну помилку Ірану
Міністр фінансів США назвав головну помилку Ірану
3 травня, 22:51
Папа Римський: Місія церкви – проповідувати Євангеліє, проповідувати мир
Папа Римський розкритикував Трампа за перекручування його поглядів на Іран
6 травня, 00:30
Полтава попрощалася з Віктором Кузьменком та Дмитром Скрилем
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
6 травня, 18:13
Буданов оцінив ефективність витрачання Росією мільярдів на інформаційну війну
Буданов оцінив ефективність витрачання Росією мільярдів на інформаційну війну
7 травня, 17:51
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Вчора, 05:39

Політика

Російський дрон під час атаки на Україну залетів у Молдову
Російський дрон під час атаки на Україну залетів у Молдову
Держдума дозволила Путіну використовувати армію за кордоном: що може стати приводом
Держдума дозволила Путіну використовувати армію за кордоном: що може стати приводом
Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні
Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні
Президент США Дональд Трамп прибув у Китай (відео)
Президент США Дональд Трамп прибув у Китай (відео)
Зеленський закликав союзників визначитися з гарантіями для України
Зеленський закликав союзників визначитися з гарантіями для України
Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО
Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua